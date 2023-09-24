عميد كلية الآثار جامعة الأقصر يكشف تفاصيل جديدة عن معابد وادي السبوع

أكد دكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الأثار جامعة الأقصر، أن "معابد وادي السبوع"، في أسوان من المعابد المصرية القديمة، مشيرا إلى أن بها إقبالا كبيرا من السياحة.

وقال خالد عبد النعيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، إنه تعود إنشاءات تلك المعابد في فترة الملك أمنحتب الثالث أشهر ملوك الأسرة الـ 18، وهذا المعبد كان مكرس للأله حورس.

مقصور على العبادة

وتابع عميد كلية الأثار جامعة الأقصر، أنه خلال فترة الاضطهاد الروماني كان يتم استغلال "معابد وادي السبوع"، وتحويلها إلى كنيسة، لأنه كان من الصعب وصول الجنود الرومان لهذا المعبد لأنه صغير وكان مقصورا على العبادة خلال تلك الفترة.