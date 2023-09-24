بشار الأسد وقرينته يصلان إلى بكين استعداد للقاء رئيس وزراء الصين غدا

أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية السورية علي موقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك، وصول الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته السيدة الأولى أسماء الأسد إلي مطار بكين.

زأكدت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد سيلتقي غداً كل من رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي.

جدير بالذكر أن وسائل إعلامية صينية رسمية أكدت وصول بشار الأسد، يوم الخميس، إلى الصين، مرفوقا بزوجته.

وتعتبر هذه هي أول زيارة رسمية لبشار الأسد إلى الصين منذ بداية الحرب في سوريا.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" إن الرئيسين سيعقدان قمة سورية صينية، مضيفة أن الزيارة تشمل عددا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد وزوجته في مدينتي هانغتشو وبكين".

وتندرج الزيارة في إطار عودة الأسد تدريجا منذ أكثر من سنة إلى الساحة الدولية بعد عزلة فرضها عليه الغرب خصوصا بسبب قمعه الحركة الاحتجاجية في بلاده التي تطورت إلى نزاع مدمر.

وقال شي: "في مواجهة الوضع الدولي المليء بعدم الاستقرار وعدم اليقين، الصين مستعدة لمواصلة العمل مع سوريا، والدعم القوي المتبادل بينهما، وتعزيز التعاون الودي، والدفاع بشكل مشترك عن الإنصاف والعدالة الدوليين.

وأكد أن العلاقات بين البلدين صمدت أمام اختبار التغيرات الدولية وأن الصداقة بين البلدين تعززت بمرور الوقت.