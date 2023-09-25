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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تعاني من فشل تام بأفريقيا..القارة السمراء تتجه نحو الاستقلال عن القوى الغربية

ايمانويل ماكرون
ايمانويل ماكرون

عانت سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في النيجر ودول أخرى في منطقة الصحراء والساحل من الفشل، حيث تواصل القارة الأفريقية الحصول على استقلال أكبر عن القوى الاستعمارية الغربية السابقة في المسائل الأمنية.

وقال ماكرون أمس إن باريس قررت استدعاء سفيرها في النيجر وأعلن أيضًا أن فرنسا تعتزم سحب جيشها بحلول نهاية العام. ويعتقد سفيريدوف أن هذه التحركات هي علامات أكيدة على انهيار سياسة الرئيس الفرنسي في دول منطقة الصحراء والساحل.

وحسب وكالة “تاس” للأنباء، قال فسيفولود سفيريدوف، الخبير بمركز للدراسات الأفريقية بالمدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية: لقد استثمر ماكرون قدرا كبيرا من رأسماله السياسي في إعادة تجميع العلاقات الفرنسية الأفريقية، لكنه فشل في تحقيق استقرارها الشامل”.

ووفقا للخبير، فإنه من المهم أن نلاحظ أنه في المسائل الأمنية، يتم إضفاء السيادة على أفريقيا وسيستمر هذا الاتجاه.

وأوضح سفيريدوف أن “القوى الاستعمارية السابقة تعمل على تقليص مشاركتها في القضايا الأمنية في القارة، وتسليمها إلى الدول الأفريقية”.

وفي الوقت نفسه، حذر من تفسير إخفاقات باريس الواضحة في منطقة الصحراء والساحل على أنها مؤشرات على تراجع فرنسا الكامل في أفريقيا.

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وأشار سفيريدوف إلى أن “فرنسا لا تزال تتمتع بمواقف قوية في بلدان أخرى في المنطقة، في الكاميرون وكوت ديفوار وبنين”.

وأضاف: “علاوة على ذلك، نحن لا نعرف بالضبط كيف ستغادر فرنسا النيجر. من المحتمل أنها ستحاول البقاء. وربما ستقوم بتأخيرات مصطنعة. عندما كانت فرنسا تغادر مالي، تم نقل الوحدة بأكملها تقريبًا إلى النيجر. لقد أصبحت النيجر 'القاعدة الرئيسية للقوات الفرنسية”.

وتابع سفيريدوف: “السؤال الآن هو إلى أين ستذهب هذه القوات من النيجر. يمكن أن تكون دول أخرى في المنطقة صديقة تقليدية لفرنسا، ومن المهم أن نفهم من سيملأ فراغ السلطة هذا”.

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي ماكرون النيجر

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