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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. مثول 4 متهمين بالاتجار في الهيروين بالمعادي أمام الجنايات

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في الهيروين بمنطقة المعادي.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.ج ومحمد.ر وطه.م ومحمد.ف، قيامهم بحيازة وإحراز جوهر الهيروين بقصد الاتجار. 

وكشف أمر الإحالة الصادر من جهات التحقيق في قضية النيابة العامة المقيدة لسنة 2022 جنايات المعادي وكلي جنايات جنوب القاهرة أن المتهمين أحرزوا بقصد الاتجار جوهر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وأكد أمر الإحالة أن المُتهمين قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمواد 1 و2 و7 (الفقرة الأولى)، و34 من الفقرة الأولى بند أ، والفقرة الثانية بند 6، و42 الفقرة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم 1 المُلحق بالقانون الأول والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997، بالمواد 95 و111 الفقرة الأولى والفقرة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

التجمع الخامس الصحة والسكان جنايات القاهرة جنايات المعادي جنايات جنوب القاهرة

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