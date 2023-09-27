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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: احذر فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة.. أطعمة تساعد السرطان على الانتشار.. هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

بعد طلاقها من شريف منير.. صور أثارت الجدل لـ لورا عماد

 

أعلن الفنان شريف منير انفصاله عن الفنانة لورا عماد بشكل رسمي، وكتب بذلك منشور عبر حسابه على Instagram، وكتب شريف منير: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير".

 

أطعمة تساعد السرطان على الانتشار| القائمة صادمة

 

يعد السرطان من أخطر الأمراض التي يرغب الجميع في تجنبها ومعرفة طرق الوقاية التي تساعد في الحماية منها ومن أهم هذه الطرق الاختيار الجيد للغذاء والابتعاد عن الأطعمة التي تزيد احتمالات الإصابة بمرض السرطان.

 

حضري لانش بوكس صحي لطفلك .. بإتباع هذه النصائح البسيطة

 

تشعر الأمهات بالحيرة عند تحضير اللانش بوكس، وذلك لأنهن يردن وضع مكونات صحية، ومغذية ومشبعة تيضا للاطفال، وفي السطور التالية سنقوم بذكر نصائح بسيطة لتحضير لانش بوكس صحي.

 

بحلاقة شعر غريبة.. كيم كارداشيان تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

 

نشرت النجمة العالمية لتليفزيون الواقع كيم كارداشيان جلسة تصوير جديدة لصالح مجلة CR Fashion Book.

 

متشابه مع أمراض أخرى.. احذر أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس

 

هناك العديد من العلامات والأعراض التي تظهر في المرحلة المبكرة من الإصابة بسرطان البنكرياس، ومن بينها آلام البطن، وفقدان الوزن غير المبرر، وفقدان الشهية، وآلام الظهر، ومشاكل في الجهاز الهضمي، والإصابة بمرض السكري حديثا .

 

ماذا تفعل زبدة الفول السوداني للشعر؟.. شاهد النتيجة

 

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الفول السوداني للشعر .

 

احذر فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة.. تصيبك بالتسمم الغذائي

 

احيانا نقوم بإذابة الدجاج بعد خروجه من الديب فريزر، ولكن اغلبنا نقوم بإذابة الدجاج بطريقة خاطئة، ومن بين هذه الطرق بعضها يمكن ان يتسبب في تسمم غذائي.

 

بملابس ملفتة.. هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها

 

شاركت الفنانة هيفاء وهبى جمهورها عبر حسابها على انستجرام  بصور جديدة لها

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