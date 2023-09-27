عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس ملفتة.. هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها

صدى البلد

شاركت الفنانة هيفاء وهبى جمهورها عبر حسابها على انستجرام  بصور جديدة لها .


 

وأطلت هيفاء وهبي باطلالة غريب و ملفتة مرتدية ملابس كاجوال .


 

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة متميزة وجريئة كشفت عن اناقتها و جمالها مرتدية ملابس كاجوال جاكيت جينز فاتح وبنطلون وتوب باللون الاسود وهو ما جعل اطلالتها بسيطة.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

وتتميز هيفاء وهبي دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.


 

يشار إلى أن هيفاء وهبي طرحت مؤخرا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميانوإخراج إيلي فهد.


 

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023.


 

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوسأوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمونرمسيس وأحمد خالد موسى.

IMG_1784
IMG_1784
IMG_1783
IMG_1783
IMG_1782
IMG_1782
IMG_1781
IMG_1781
IMG_1780
IMG_1780
IMG_1779
IMG_1779
آخر أعمال هيفاء وهبي اعمال هيفاء وهبى الفنانة هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

أول رد من أمين عمر على أزمة مباراة الزمالك وكواليس التحقيق معه

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

مش عايز اشوفه في النادي.. ميمي عبد الرازق يفتح النار علي أجويرو

موضوعات متعلقة

ماذا تفعل زبدة الفول السوداني للشعر؟.. شاهد النتيجة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب قرفة ساخن؟

بحلاقة شعر غريبة.. كيم كارداشيان تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

المرأة نكدية أكثر من الرجل.. أبرز إطلالات نجلاء بدر بعد تصريحاتها الأخيرة

بخصر منحوت.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

خبير تغذية يقدم مشروبات للوقاية من نزلات البرد

طريقة عمل الخُبز العربي الشامي

فى دقايق.. طريقة عمل كرواسان بالقرفة والقشطة

ترشيحاتنا

تستمر 3 ساعات .. الأرصاد تحذّر من ظاهرة جوية خطيرة صباح اليوم

بتكلفة 15 مليار جنيه.. توجيهات رئاسية لـ«التعليم» بإنشاء 100 مدرسة خلال عام

خلخال وفستان جريء.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

ميدو يوجّه رسالة خاصة لشركة تذكرتي بسبب مباراة الزمالك وأرتا سولار

تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من فيوتشر بعد تصدره الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها

احذر فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة.. تصيبك بالتسمم الغذائي

تجري جراحة عاجلة.. أبرز المحطات الفنية في حياة صوفيا لورين

بالبيجامة.. دينا داش رفقة مولودها تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ