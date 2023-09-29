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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مليون و130 ألف اوفر برايس.. سعر مرسيدس C180 موديل 2023 بالسوق المصري

مرسيدس C180 موديل
مرسيدس C180 موديل 2023

تعتبر السيارة مرسيدس C180 من اشهر اصدارات العلامة التجارية الالمانية في مصر، حيث تقدم محليًا بسعر رسمي يتراوح بين 2 مليون و280 الف جنيه للفئة الاولى و 2 مليون 350 الف جنيه للفئة الثانية SPORT كاملة التجهيزات.

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ولكن تباع السيارة بسعر سوقي يشمل زيادة اجمالية تتراوح بين مليون 50 الف حتى مليون 130 الف جنيه، وذلك تحت مصطلح الاوفر برايس وهي زيادة غير رسمي يفرضها بعض التجار والموزعين مقابل التسيلم الفوري والاستغناء عن قوائم الانتظار.

مرسيدس C180 موديل 2023

وتسببت ظاهرة الاوفر برايس في ارتفاع السيارات بشكل كبير، مما اثر على سعرها في سوق المستعمل بحسب الموديلات والفئات، وعلى الرغم من ذلك يتجه العديد من راغبي شراء السيارات إلى سوق المستعمل لتفادي دفع هذه القيمة الغير رسمية والتي اصبحت مرتفعة بشكل مبالغ.

 

مواصفات مرسيدس C180 موديل 2023

 

  • محرك تيربو 1500 CC.
  • 4 سلندر.
  • قوة اجمالية 156 حصان.
  • عزم دوران 250 نيوتن متر.
  • ناقل حركة 9 سرعات أوتوماتيك.
  • دفع أمامي للعجلات.
  • زمن تسارع 8.6 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/س.
مرسيدس C180 موديل 2023

سعر السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 الرسمي وبعد الاوفر برايس 

 

الفئة  AVANTGARDE PLUS موديل 2023 بسعر رسمي 2,280,000 جنيه، بالاضافة إلى 1,050,000 جنيه كقيمة الاوفر برايس وسعرها السوقي.

 

الفئة SPORT موديل 2023 بسعر رسمي 2,350,000 جنيه، بينما يتراوح سعر الاوفر برايس بين 1,050,000 جنيه و1,130,000 جنيه.

مرسيدس C180 موديل 2023
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