أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تحذير من ظاهرة خطيرة خلال الانشغال بالانتخابات الرئاسية

أخبار مصر.. حذر نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، من ارتفاع وتيرة التعديات على الأراضي الزراعية هذه الأيام في ظل الانشغال بالاستعداد لـ الانتخابات الرئاسية... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

نقيب الفلاحين يحذر من ظاهرة خطيرة أثناء الانشغال بالانتخابات الرئاسية

حذر نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، من ارتفاع وتيرة التعديات على الأراضي الزراعية هذه الأيام في ظل الانشغال بالاستعداد لـ الانتخابات الرئاسية.

بلغة الأرقام.. مصر تنفق المليارات للارتقاء بصحة أبنائها في جميع المحافظات

بلغ عدد مشروعات الإنشاء والتطوير في المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة 967 مشروعًا موزعين على الـ7 أقاليم بإجمالي حوالي 95.560 مليار جنيه ـ تم الانتهاء من 574 مشروعًا وجار العمل بـ 388 مشروعًا

تطوير وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج | صور

التقطت كاميرا وزارة العمل؛ صوراً لـ "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى الوزارة بمدينة نصر، قبل ، وبعد تطويرها، لتتماشى مع ثقافة "الجمهورية الجديدة".

القومي للمرأة ينعى نجل السفيرة مشيرة خطاب

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه وأمانته الفنية وفروعه بالمحافظات، بخالص التعازي والمواساة، إلى السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لوفاة نجلها محمود حسين خطاب، صباح اليوم الجمعة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

160 جلسة حوارية وورشة عمل| تفاصيل الكونجرس العالمي للإعلام في أبو ظبي

وتشتمل أجندة المؤتمر على حوالي 127 جلسة حوارية و27 ورشة عمل جانبية، إلى جانب 6 مختبرات لمستقبل قطاع الإعلام، ومجموعة أخرى من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي ستتناول قضايا وموضوعات مرتبطة بمستقبل القطاع على المستوى العالمي.

خبر سار لمحبي الشتاء.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

كشفت هيئة الأرصاد، موعد انتهاء الموجة الحارة ، وقالت إن غدا السبت هو آخر أيام الموجة الحارة، وتبدأ الأجواء اعتبارا من يوم الأحد في التحسن بوجود انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، لتكون الأجواء خريفية رائعة مع بداية الأسبوع الجديد.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة للاعب أشرف فولة بطل العالم السابق فى كمال الأجسام والذى يعانى من فشل كلوى ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلى تمهيداً لإجراء جراحة زراعة الكلى.

بتكلفة مليار جنيه.. وزير الري يتابع مشروعات حماية الشواطئ في الإسكندرية

توجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الجمعة لمحافظة الإسكندرية لتفقد مشروعات حماية الشواطئ بالمحافظة .

في مسابقة دولية | معلومات الوزراء يحصد 3 جوائز من جلوبي الأمريكية

حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 3 جوائز من مؤسسة جلوبي للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تُمنح لأفضل المنظمات على مستوى العالم تقديرًا لإنجازاتها في مختلف الأعمال والتكنولوجيا.

أبو العينين يعزي مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في وفاة نجلها

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة للسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في وفاة المغفور له - بإذن الله – نجلها محمود حسين خطاب، الذي وافته المنية اليوم الجمعة .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

6 قرارات مهمة من المهن الطبية قبل فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج

صرح الدكتور محمد علاء الدين أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات ( الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة)، أن مجلس اتحاد المهن الطبية أصدر مجموعة من القرارات المهمة فى جلساته الأخيرة تزامناً مع الإعلان عن بدء فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2024.

وفاة سعد الدين إبراهيم عن عمر 84 عاما

أعلن إبراهيم حسان، المدير التنفيذ لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية عبر صفحته، رحل اليوم الأستاذ الدكتور سعد الدين ابراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن عمر يناهز 84 عاما.

وزير الطيران والسفير الياباني يشهدان مراسم إعادة تشغيل خط مصر إلى طوكيو

شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني والسيد هيروشي أوكا سفير دولة اليابان بالقاهرة، مراسم الاحتفال بإعادة انطلاق أولى رحلات الشركة الوطنية "مصر للطيران" المتجهه من مطار القاهرة الدولي إلى مطار ناريتا –بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات في أعقاب تداعيات جائحة كورونا.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

حقيقة تصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ 50 جنيها.. الحكومة توضح

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ 50 جنيهًا.

مصر والمغرب توقعان مذكرة تفاهم في المجالين النووي والإشعاعي

وقع الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وسعيد مولين مدير عام الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات التقنية والتعاون في مجالات السلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية توافق على قرار مصر بتطبيق الضمانات في الشرق الأوسط

اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبأغلبية ساحقة القرار الذي طرحته مصر من أجل تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وحصل القرار على تأييد 115 صوتاً في مقابل امتناع 8 أصوات ودون تصويت أي دولة ضد القرار خلال جلسة التصويت التي جرت ضمن أعمال الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.