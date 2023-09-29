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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تطوير وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج | صور

صدى البلد

التقطت كاميرا وزارة العمل؛  صوراً لـ "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى الوزارة بمدينة نصر، قبل ، وبعد تطويرها،  لتتماشى مع ثقافة  "الجمهورية الجديدة".

جاء التطوير تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل في بداية توليه حقيبة الوزارة  في أغسطس  من  العام الماضي 2022، حيث كانت توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز الوحدة بالشكل الذي يليق، بإستقبال المواطنين، مشدداً على حُسّن استقبالهم، والتعامل معهم بشكل لائقِ وأدميِ.

واليوم هناك متابعة يومية لمستوى الخدمات،وعملية سير العمل وتلقى طلبات المواطنين بـالوحدة التي تتبع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وكذلك رصد تعامل العاملين بالوحدة مع الجمهور في توضيح مراحل التقديم على العمل بالخارج من استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة، ومواعيد وطرق إجراء المقابلات الشخصية،وطبيعة عقود العمل، والتأكد من تراخيص شركات إلحاق عمالة يتعامل معها المواطنون،وغيرها من المعلومات التي يطلبها المواطن المصري، بشأن العمل بالخارج، وكيفية الوصول إلى مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج.

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