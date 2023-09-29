6 قرارات مهمة من المهن الطبية قبل فتح باب الإشتراك بمشروع العلاج

صرح الدكتور محمد علاء الدين أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات ( الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة)، أن مجلس اتحاد المهن الطبية أصدر مجموعة من القرارات المهمة فى جلساته الأخيرة تزامناً مع الإعلان عن بدء فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2024.

وأوضح أمين عام الاتحاد في بيان له أن تلك القرارات تمثلت فى تخفيض قيمة الإشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن.

وأكد أنه سيتم احتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج، كما سيتم السماح باشتراك الإبن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.

وأشار إلى أنه سيتم السماح للأبناء الذكور من ذوى الهمم ( شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى) الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، كما سيتم استمرار إعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الإشتراك بالمشروع.

المشروع يفتح أبوابه للراغبين فى الاشتراك للمرة الأولى أو التجديد خلال الفترة من الأول من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2023.