بلغة الأرقام.. مصر تنفق المليارات للارتقاء بصحة أبنائها في جميع المحافظات

بلغ عدد مشروعات الإنشاء والتطوير في المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة 967 مشروعًا موزعين على الـ7 أقاليم بإجمالي حوالي 95.560 مليار جنيه ـ تم الانتهاء من 574 مشروعًا وجار العمل بـ 388 مشروعًا؛ حيث تتضافر جهود الدولة لتحقيق آمال المواطنين في العديد من المجالات ومنها مجال الرعاية الصحية وتحرز نقلة نوعية عبر العديد من الصروح الطبية وسط تناغم مثالي بين القطاعين العسكري و المدني فتتكامل جهود الدولة في النهوض بصحة المواطن المصري عبر المزيد من المنشأت الطبية الجديدة لوزارة الصحة منذ عام 2014 وحتى النصف الأول من 2023

وكشفت وزارة الصحة مجموعة من النماذج من المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية والتي جاءت كالتالي

محافظة الجيزة:

ـ مستشفى شبرامنت المركزي بتكلفة 150 مليون جنيه على مساحة 2403 ألف متر مربع

ـ تطوير كامل لـ مستشفى صدر العياط بتكلفة 63 مليون و833 ألف جنيه

محافظة القليوبية:

ـ إنشاء مستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بتكلفة 328 مليون جنيه على مساحة 13740 متر مربع بطاقة إجمالية 166 سريرًا.

ـ إنشاء مركز علاج الحروق بمستشفى القناطر الخيرية على مساحة 4000 متر وبطاقة 42 سريرًا.

ـ إنشاء مستشفى الخانكة المركزي بقيمة 172 مليون و601 ألف جنيه على مساحة 13336 مترمربع وبطاقة إجمالية 77 سريرًا

ـ إنشاء مستشفى طوخ المركزي بتكلفى 308 مليون على مساحة 11200 متر مربع وبطاقة إجمالية 241 سريرًا.

محافظة الإسكندرية:

ـ مستشفى شرق المدينة (مركز القسطرة والقلب) بتكلفة 114 مليون جنيه

ـ مبنى العزل بمستشفى حميات الإسكندرية بقيمة 100 مليون جنيه على مساحة 3290 متر مربع وبطاقة استيعابية 48 سريرًا.

محافظة السويس:

ـ مشروع إنشاء مجمع السويس الطبي بتكلفة 1 مليار و700 مليون جنيه أكبر صرح طبي بإقليم القناة على مساحة 47 ألف متر مربع ويتكون من 8 مباني بطاقة 567 سريرًا.

محافظة الإسماعيلية:

ـ تطوير مستشفى القصاصين بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة 212 مليون جنيه ويقع المستشفى على مساحة 6120 مترمربع بطاقة 44 سريرًا.

ـ تطوير مستشفى فايد بتكلفة 290 مليون جنيه

ـ تطوير مستشفى القنطرة غرب بتكلفة 502 مليون جنيه

ـ تطوير مستشفى القنطرة شرق بتكلفة 460 مليون جنيه

ـ تطوير مستشفى التل الكبير بتكلفة 530 مليون جنيه

محافظة الشرقية:

ـ تطوير مستشفى حميات الزقازيق بتكلفة 28 مليون جنيه

ـ تطوير مستشفى صدر الزقازيق بتكلفة 21 مليون جنيه

محافظة الغربية

ـ إنشاء جناح الحميات والجهاز الهضمي والكبد بطنطا بتكلفة 16 مليون جنيه على مساحة 2050 مترمربع بطاقة 137 سريرًا

ـ إنشاء مستشفى طنطا العام بتكلفة 567 مليون جنيه على مساحة 13100 متر بطاقة 293 سريرًا.

ـ إنشاء مستشفى محلة مرحوم بقيمة 158 مليون جنيه على مساحة 7700 متر وبطاقة 177 سريرًا.

محافظة الفيوم

ـ تطوير مستشفى صدر الفيوم بتكلفة 43 مليون جنيه

مشروع مستشفي الفيوم للتامين الصحي على مساحة 6 الاف متر مربع بطاقة 340 سريرًا

محافظة البحر الأحمر:

ـ تطوير مستشفى الغردقة العام بتكلفة 157 مليون جنيه

ـ إنشاء مستشفي القصير المركزي بتكلفة قدرها 75 مليون جنية بطاقة بلغت 64 سريرًا.

محافظة البحيرة:

ـ تطوير وإنشاء مراكز تنمية أسرة كفرداوود بتكلفة 29 مليون جنيه على مساحة 1007.80 مترمربع.

ـ تطوير وإنشاء مركز تنمية أسرة كوم الفرج بتكلفة 42 مليون جنيه.

ـ تطوير مستشفى الأمراض الصدرية بدمنهور على 3 مراحل بتكلفة 50 مليون جنيه حيث يعمل المستشفى بطاقة 109 أسرة.

محافظة المنوفية

ـ مستشفى الباجور المركزي بتكلفة 193 مليون جنيه على مساحة 11027 متر وبطاقة إجمالي 205 سريرًا.

محافظة المنيا:

تطوير وإنشاء مستشفى العدوى المركزي بتكلفة 392 مليون جنيه والذي سيعمل بطاقة 152 سريرًا ومقام على مساحة 11500 مترمربع.

ـ تطوير وإنشاء مستشفى بني مزار المركزي بتكلفة 367 مليون جنيه بطاقة استيعابية 144 سريرًا ومقام على مساحى 17708 مترمربع.

محافظة الوادي الجديد:

إنشاء مستشفى الداخلة العام بتكلفة 513 مليون جنيه حيث يقام على 19.670 مترمربع بطاقة استيعابية 138 سريرًا.

محافظة بورسعيد:

ـ تطوير مستشفى السلام بقيمة 445 مليون جنيه، حيث يعمل المبنى الرئيسي المطور على مساحة 6300 مترمربع، وبطاقة 149 سريرًا.

ـ محافظة جنوب سيناء:

ـ إنشاء مستشفى الطورالجديدة بتكلفة 951 مليون جنيه بإجمالي 154 سريرًا.

ـ إنشاء مستشفى نويبع المركزي بتكلفة 258 مليون جنيه بسعة 24 سريرًا.

ـ مشروع مستشفى دهب المركزي بتكلفة 558 مليون جنيه، ويقام المشروع على مساحة 34000 مترمربع.

ـ محافظة دمياط

ـ إنشاء مستشفى الصحة النفسية والعصبية بدمياط الجديدة بتكلفة 99 مليون جنيه والذي سيعمل بطاقة 200 سرير ومقام على مساحة 17250 مترمربع.

محافظة سوهاج:

ـ تطوير مستشفى جهينة المركزي بتكلفة 180 مليون جنيه، حيث تم إحلال وتجديد المبان القديمة وإنشاء مبنى جديد.

ـ إنشاء مستشفى ساقتلة المركزي بطاقة استيعابية 135 سريرًا 440 مليون جنيه.

ـ إنشاء مستشفى دار السلام المركزي بتكلفة 361 مليون جنيه

ـ إنشاء مستشفى المنشاة المركزي بتكلفة 700 مليون جنيه

ـ إنشاء وتطوير مستشفى العسيرات المركزي على مساحة 15000 مترمربع بتكلفة 700 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 150 سريرًا.

محافظة شمال سيناء:

ـ تطوير مستشفى العريش العام بتكلفة 127 مليون جنيه

ـ تطوير وإنشاء مستشفى طوارىء بغداد بتكلفة 49 مليون جنيه على مساحة 6623 مترمربع ليعمل بطاقة 40 سريرًا.

ـ مشروع إنشاء مستشفى طوارىء رمانة

محافظة كفر الشيخ:

ـ مستشفى بيلا المركزي بتكلفة 411 مليون جنيه، بإجمالي 114 سريرًا ومقام على مساحة 5200 مترمربع

محافظة الأقصر:

تطوير وإنشاء مجمع الأقصر الطبي الدولي، بتكلفة مليار و348 مليون جنيه والمقام على مساحة 47.928 مترمربع بإجمالي 273 سريرًا و17 غرفة عمليات و34 عيادة، و24 ماكينة غسيل كلوي و26 حضانة.

و علي مساحة 6 الاف متر مربع يتجلي مشروع مستشفي الفيوم للتامين الصحي و الذي يضم بين جناباتة 340 سرير بعد تطويرة علي مرحلتين و انشاء 11 غرفة عمليات و عشرات الوحدات التي تغطي العديد من التخصصات الطبية المختلفة

وكذلك مستشفي العزازي للامراض النفسية و العصبية لعلاج الادمان و تقديم خدمة الطب النفسي لخدمة اهالي محافظة الشرقية و المحافظات المجاورة

كما شهد معهد القلب نهضة واضحة من خلال تطوير الخدمات المقدمة من رعاية جراحة الاطفال و عيادات خارجية و باطنة و القسطرة للاطفال.

وتم إنشاء مستشفي طواريء كفر سعد لعلاج حوادث الطرق و تقديم خدمة الطواريء و رعاية علاجية وفقا لاحدث المعايير الطبية .

وفي صعيد مصر و تحديدا في مدينة الاقصر حيث تعلن مستشفي ارمنت الجديدة عن نفسها عبر صرح جديد بطاقة تبلغ 140 سرير و العديد من غرف العمليات و العيادات و الحضانات صرح طبي اقيم على مساحة 20 الف متر مربع و مبني ب 6 ادوار متكررة .

و من الاقصر الي محافظة اسوان نلتقي بمستشفي اسوان العام و التي تمتد منشأتها علي مساحة 14500 متر مربع يشكل المبني الرئيسي منها 5500 متر مربع و يضم 6 ادوار متكررة و يحتوي المستشفي علي 5 اجنحة اقامة بالاضافة الي 8 غرف عمليات و 18 غرفة للرعاية المركزة باجمالي 147 سرير و 6 غرف للمعامل و 13 غرفة عيادة كشف و قسم الغسيل الكلوي هذا الي جانب ما يحويه المستشفي من منشأت ملحقة امل طبي جديد يتجلي علي ارض اسوان .

و الي محافظة البحر الاحمر حيث اكتمل بناء مستشفي القصير المركزي بتكلفة قدرها 75 مليون جنية بطاقة بلغت 64 سرير اقامة و 10 اسرة عناية مركزة و 12 حضانة الي جانب 9 عيادات خارجية و 3 غرف عمليات .

مستشفي شلاتين المركزي وبتكلفة قدرها 122 مليون جنية بطاقة تبلغ 33 سريرا و يشمل العديد من الاقسام و العيادات الخارجية و غرف العمليات و الحضانات و غرف الاشعة و اقسام النساء و الولادة .

كانت بالدفعة القوية مع إطلاق المبادرة الرئاسية و اللي بتهدف للحفاظ علي صحة المواطنين و قدرت وزارة الصحة انها تنفذ العديد من المبادرات و منها مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف عن الامراض غير السارية .. واللى فحصت 70 مليون مواطن وعالجت أكتر من 2 مليون مواطن، بتحقيق نسب شفاء للمصابين وصلت 98.6%، واللي أثمرت عن استعداد مصر للحصول على الاشهاد الدولي بخولها من فيروس سي، ودا بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية.

و انفتح باب جدي للامل مع المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة:

13 مبادرة رئاسية قدمت الخدمات لـ 90 مليون مواطن بإجمالي 145 مليون زيارة

1ـ فحص 5ملايين و238 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن بمبادرة السمع لحديثي الولادة

2ـ فحص 6 ملايين و301 ألف مواطن ضمن مبادرة المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

3ـ فحص 2مليون و100 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

4ـ إجراء 45 مليون عملية فحص لتلاميذ المرحلة الابتدائية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

5ـ فحص 70 مليون مواطن وعلاج 2 مليون مريض بمبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية6ـ

7ـ فحص 315 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة بالحضانات

8ـ 13 مليون و600 ألف من طلاب المدراس تم فحصهم ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس

9ـ فحص وتوعية 39 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة منذ إطلاقها في يوليو ٢٠١٩

10ـ استفادة مليون و796 ألف حالة من مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.

11ـ فحص 607 ألف شابًا وفتاة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج والتي انطلقت في 26 فبراير الشهر الماضي.

12- 2188 مواطن حصلوا على علاج سرطان الكبد مجانا، وإعطاء الأدوية المناعية الجديدة لــ 51 مريضًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر لسرطان الكبد.

13- 616 ألف مواطن تم تقديم خدمات وتسجيل بياناتهم في الاستبيان الإلكتروني لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية والتي انطلقت في 11 يونيو 2023.

_ وموقفناش بس عند النقطة دي ومكتفيناش بتقديم الخدمات للمواطنين اللي بيقدروا يوصلولنا .. ولكن كنا حريصين إننا نوصل لكل مواطن في مكانه خصوصاً في المناطق النائية والمحرومة وعشان كدا أطلقنا حملة 100 يوم صحة يوم 21 يونيو ، واللي هدفها الأساسي تكثيف كل الخدمات الصحية بداية من الكشف والتشخيص وصولاً للعلاج وإجراء العمليات الجراحية في مختلف التخصصات للمواطنين وعلى رأس الخدمات دي هو تكثيف خدمات مبادرات الصحة العامة.

بتقدم الحملة خدماتها من خلال 5000 وحدة رعاية أولية بجميع المحافظات، بالإضافة إلي 500 قافلة علاجية شاملة، ودا غير توزيع 53 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات الطبية في الأماكن العامة والأكثر ازدحاماً لتقديم خدمات الكشف والفحص والعلاج بالمجان، ودا غير توفير 6 سيارات متنقلة لتقديم خدمة الماموجرام، وخدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكياً، وتوفير سيارة لتقديم خدمات الفحص بالرنين المغناطيسي، واللي بتعتبر الأولى من نوعها في أفريقيا، و3 سيارات لتقديم خدمات الأشعة المقطعية.

وقدرت المبادرة منذ انطلاقها إلى الآن تقدم 392 ألفا و881 خدمة خدمة ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة، في جميع محافظات الجمهورية ولسه مستمرة لحد أكتوبر المقبل.

و رغم الظروف واصلنا العمل لانشاء و تطوير عشرات المستشفيات بمختلف المحافظات

و الصورة مكنتش هتكمل لو مرفعناش كفاءة العنصر البشري علميا و اداريا

ـ نتاج الشراكة بين وزارة الصحة وكلية طب جامعة هارفارد منذ نوفمبر 2019، حيث تم تخريج أكثر من 3000 خريج حتى الآن، في كل من برنامجي تدريب المدربين والأبحاث الإكلينيكية.

.التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الباب لتخريج دفعات من برنامج كوادر وزارة الصحة واللي بيستهدف خلق فكر تدريبي متميز ومستدام، وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعلشان نرتقي بالمنظومة الصحية منذ 2014 وحتى 2022 تم تزويد أسطول الإسعاف بـ: 2069 سيارة إسعاف و2 لانش نهري و12 اسكوتر كهربائي، منهم سيارات إسعاف مجهزة باجهزة التنفس الصناعى لتحقيق نقلة نوعيه في مجال الخدمة الاسعافية وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، بصول مصر وعرضها لتصبح

• و استطاعت منظومة الرعاية الصحية لوزارة الصحة بالتعاون مع القوات المسلحة في تخفيف أثار أزمة كورونا من خلال تقديم افضل رعاية طبية داخل مستشفيات العزل المدنية و مستشفيات العزل بالقوات المسلحة .

وعشان الناس هما كنز مصر .. فكان لازم نصونه ونحفظه من خلال

منظومة صحية

و صروح طبية

مشروع التأمين الصحي الشامل

منظومة التأمين الصحي الشامل:

ـ تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل ب 4 محافظات وتشمل «بورسعيد ، الأقصر، الإسماعيلية جنوب سيناء»

ـ إجمالي عدد المنشآت التي تم تشغيلها بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة

156 منشأة صحية تقدم الخدمات الطبية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ب4 محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء).

51.2 مليار جنيه فاتورة تكلفة تطبيق المنظومة بمحافظات (بورسعيد والأقصروالإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان)

ـ تم تسجيل أكثر من 5 مليون مواطن، وذلك منذ بداية التسجيل وحتى الآن، وذلك بالمحافظات الستة للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وتشمل محافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس»

▪ بورسعيد أول محافظات التأمين الصحي الشامل وانطلقت بها المنظومة رئاسيًا في نوفمبر 2019.

▪ الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء تم إطلاق المنظومة بهم رئاسيًا في فبراير 2021.

*وبنستعد لإطلاق العمل بالمنظومة في أسوان والسويس.

بالتطوير حققنا التغير