ختام قوي لمونديال الرماية للناشئين.. تألق دولي ومنافسات مشتعلة حتى اللحظة الأخيرة



أسدل الستار على منافسات بطولة كأس العالم للرماية للناشئين 2026( مسدس، بندقية، خرطوش)، التي استضافتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، بعد أيام حافلة بالمنافسة القوية بين أبرز المواهب الصاعدة في اللعبة، في أجواء اتسمت بالحماس والندية حتى اللحظات الأخيرة.

وقد عكست البطولة مستوى تنظيمياً متميزاً، يعزز من حضور مصر على الساحة الرياضية الدولية، ويؤكد قدرتها على استضافة كبرى الأحداث العالمية باحترافية عالية.

منافسات البندقية.. بروز نجوم جدد

شهدت منافسات بندقية 50 متر ثلاثة أوضاع ناشئين تألقاً لافتاً، حيث نجح الكازاخستاني أوليج نوسكوف في حصد الميدالية الذهبية بعد تسجيل رقم قياسي جديد، فيما جاء الهندي هيمانت بورمان في المركز الثاني ليحرز الفضية، بينما حل الأوزبكستاني نيكيتا سوكولوف ثالثاً ليحصل على البرونزية.

وفي مسابقة بندقية 50 متر وضع الراقد ناشئات، تألقت داريا تشوبريس وانتزعت الميدالية الذهبية، تلتها إيلينا كريتينينا بالميدالية الفضية، فيما جاءت السويدية إيفيلينا نويمان في المركز الثالث لتحصد البرونزية.

التراب المختلط.. صراع الأرقام والصدارة

المنافسة بلغت ذروتها في مسابقة التراب (فرق مختلطة) للناشئين، حيث تمكن الثنائي المجري آنا نيتراي وبينس دوبيورهيجي من حصد الميدالية الذهبية بعد تحقيق رقم قياسي جديد بلغ 32 نقطة، وجاء الثنائي كسينيا تاتارينوفا ورامير نيكولايف في المركز الثاني، بينما حصل الفريق الهندي المكون من أديّا كاتيال وزهير خان على الميدالية البرونزية، في سباق اتسم بالقوة والتقارب الكبير في النتائج.

حازم حسني: تنظيم مشرف ومكانة دولية متقدمة

وفي تصريحاته، أكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، أن البطولة جاءت بصورة مشرفة تعكس قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار إلى أن المستوى الفني الذي ظهر به اللاعبون يعكس التطور الكبير في رياضة الرماية عالمياً، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث تعزز من مكانة مصر كوجهة رياضية متميزة.

وأضاف أن الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني مستمر في دعم ورعاية المواهب الشابة، وتوفير بيئة تنافسية قوية تسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تحقيق الإنجازات.

مشاركة قوية وختام رسمي اليوم

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 255 لاعباً ولاعبة يمثلون 26 دولة، في دلالة واضحة على أهمية الحدث وقيمته على المستوى الدولي.

ومن المقرر أن تُختتم الفاعليات اليوم، على أن تبدأ الوفود المشاركة مغادرة البلاد غداً 27 أبريل، بعد نسخة ناجحة من البطولة شملت مسابقات (مسدس – بندقية – خرطوش)، لتُسدل الستار على واحدة من أبرز البطولات العالمية للناشئين في رياضة الرماية.