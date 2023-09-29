نقيب الفلاحين يحذر من ظاهرة خطيرة أثناء الانشغال بالانتخابات الرئاسية

حذر نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، من ارتفاع وتيرة التعديات على الأراضي الزراعية هذه الأيام في ظل الانشغال بالاستعداد لـ الانتخابات الرئاسية.

قال نقيب الفلاحين إن تراخي المحليات والجهات المعنية في منع البناء على الأراضي الزراعية أدى إلى زيادة التعديات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل خطرا على الأمن الغذائي المصري ويؤدي إلى تفاقم ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

وأضاف عبدالرحمن أبو صدام أن الحفاظ على الأرضي الزراعية الخصبة القديمة أفضل من استصلاح أراضي صحراوية جديدة وأقل تكلفة، والبناء في الصحراء أفضل من البناء على الأراضي الزراعية، وأن استصلاح أراضي جديدة يحتاج إلى نقل المياه والطمي والتسوية وهو ما يكلفنا الملايين في الوقت الذي يستحيل أن تصبح الأرض الصحراوية مثل الأراضي الطينية القديمة من حيث الجودة لذا على كل المصريين التكاتف ومساعدة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها.

البناء في الصحراء أفضل صحيا

وأكد نقيب الفلاحين أن البناء في الصحراء أفضل صحيا ويعطي طرقا أوسع ويساهم في الحفاظ على التوازن البيئي ويمنع ظاهرة التصحر ويفتح آفاق اقتصادية جديدة تساهم في التنمية والازدهار، وتخلق فرص عمل جديدة وتزيد فرص الاستثمار الزراعي كما تساهم في زيادة الانتاج الزراعي والصناعي مطالبا الحكومة بالتصدي بجزم وبكل السبل لهذه التعديات.

وكان نقيب الفلاحين، قال في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن هناك العديد من الخضروات الرخيصة في الأسواق في الفترة الحالية، ويجب على المواطنين النظر إليها والتعامل معها، والابتعاد عن الخضروات التي ارتفع سعرها، لأن ارتفاع الأسعار سيكون مؤقتا وسينخفض، خاصة أن الخضروات سلعة سريعة التلف، ولن يتم تركها حتى تتلف وسيتم خفض أسعارها.