هنا الزاهد: إيد أحمد السعدني تقيلة أوي أوي.. فيديو

قالت الفنانة هنا الزاهد، إن الفنان أحمد السعدني يمتلك قوة كبيرة، موضحة "في مشهد الرقص في مسلسل سيب وأنا أسيب لما ضربني بالقلم أيده كانت تقيلة بشكل غير طبيعي".

وأضافت "الزاهد" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنها قالت لأحمد السعدني في هذا المشهد "انا عامله عملية في مناخيري وانت وجعت مناخيرى علي فكرة بعد انتهاء المشهد .. ولكنه اعتذر في النهاية".

وتابعت هنا الزاهد، أنه من المفترض أن يكون هناك جزء ثاني لمسلسل سيب وأنا أسيب ولكنها ليست متأكدة من هذا الأمر حتى الآن.