النار أكلت المبنى.. ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟

نشب حريق بمبنى مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.





وكانت الحماية المدنية بالإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وبحسب مصادر مطلعة، تم إخطار مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة برئاسة اللواء هنري ابراهيم، بنشوب حريق داخل مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تم إخطار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ووجه بدوره، برفع حالة الاستعدادب جميع مقدمى خدمات الطوارئ بمركز السيطرة الاقليمى بالمحافظة ومتابعة الحادث وتوجيه كافة الدعم خلال مكافحة الحريق.

كما توجه محافظ الإسماعيلية، إلى مكان الحادث ومعه القيادات التنفيذية للمحافظة، وأشرف بنفسه على إدارة الأزمة من أمام مبنى مديرية الأمن.

وتم دفع 2 راصد بأجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الحادث ونقل الصورة فيديو الى غرفة عمليات الشبكة الوطنية، وجارى حصر الخسائر.

يشار إلي خروج 7 حالات من المستشفى للتحسن ويتلقى باقى المصابين العلاج فى المجمع الطبي للاسماعيلية.

وبتنسيق محلى، بين المراكز والمديريات وبتنسيق اقليمى بامكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم الدفع ب 13 سيارة إطفاء محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلي الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء هيئة قناة السويس، 3 سيارات إطفاء قوات مسلحة، 17 سيارة إسعاف محافظة الإسماعيلية،

3 سيارة إسعاف هيئة قناة السويس، وصول 2 طائرة إطفاء.



كما تم التواصل مع مدير أزمات بورسعيد وقام بدفع عدد (5) سيارة إطفاء للدعم، كذلك التواصل مدير أزمات محافظة السويس وقام بدفع عدد (5) سيارة إطفاء منهم عدد (2) سيارة مزودة بسلم.



وتم التواصل مع مدير أزمات محافظة الشرقية وقام بدفع عدد (3) سيارة إطفاء منهم عدد (2)سيارة مزودة بسلم.



وتم تعبئة عدد (3) ونش عملاق من الجهات المدنية لمعاونة ونش إنقاذ الحماية المدنية محافظة الإسماعيلية لإنقاذ الجنود الموجودين أعلى المبنى.

وتم إحتواء الحريق والسيطرة عليه ويتم الآن استكمال عملية التبريد.

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