ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو وصور

حالة من الرعب والفزع انتابت الجميع بمحيط مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدما نشب حريق ضخم بمبنى المديرية.

اللقطات الأولى لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

ورصدت عدسة صدى البلد في بث مباشر اللقطات الأولى للحريق والتي انتشرت بشكل واسع بمديرية الأمن والتهمت السنة النيران جدران المديرية.

وكشفت المصادر لصدى البلد، الإحصائيات المبدئية للمصابين ، إذ أصيب 17 شخصا بحالات اختناق، في حريق المديرية الذي اندلع بالمبني.

50 سيارة إسعاف

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

خروج 7 مصابين

وأشار «عبدالغفار» إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

رفع حالة الطوارئ

ودفعت القوات المسلحة بسيارات الإطفاء والإسعاف وطائرتين، لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية وتم رفع حالة الطوارئ.

وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لحظة بلحظة حريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي نشب في المبني، وبعجد نحو ساعتين تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي التهم المبنى، وتجري عمليات التبريد.

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