قرارات عاجلة من وزير الداخلية بعد حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية

أفادت فضائية « إكسترا نيوز » في خبر عاجل لها أن وزير الداخلية وجه بمراجعة السلامة الإنشائية بمديرية أمن الإسماعيلية لاستعادة حالته.

كما وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية لحين اكتمال شفائهم، وتشكيل لجنة استشارية للوقوف علي تفاصيل وأسباب الحريق.

التفاصيل الكاملة لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

وكان قد شب حريق كبير بمديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لحظة بلحظة حريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي نشب في المبني في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق التهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، والذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجاري عمليات التبريد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية للمصابين فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية