عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول وزير الداخلية إلي موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

صدى البلد

وصل منذ قليل، اللواء محمود توفيق وزير الداخليةإلي  موقع  حريق مديرية الإسماعيلية الذي شب في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكان قد شب حريق كبير  بمديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم

وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لحظة بلحظة حريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي نشب في المبني في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق التهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، والذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجاري عمليات التبريد.

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية للمصابين  فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو وصور

تدفق المياه أعلى الممر الأوسط وتوقف التوربينين.. تطور جديد في سد النهضة

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية.. الصور الأولى

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

يتجه بقوة نحو 1800 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

الصحة: رفع حالة الاستعداد بمستشفيات الإسماعيلية و50 سيارة إسعاف بموقع حريق مديرية الأمن

دموع ودعوات ولحظات صعبة.. مشاهد إنسانية من حريق الاسماعيلية اليوم

ترشيحاتنا

كولر يمنح الضوء الأخضر لإدارة الأهلي للتفاوض على ضم أحمد فتوح

السيطرة علي حريق في مديرية أمن الإسماعيلية والدفاع المدني يقوم بعمليات التبريد

أمطار بالمحافظات.. الأرصاد تعلن خبرًا سارًا لعشاق الشتاء

وصول وزير الداخلية إلي موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

بتكلفة 25 مليار جنيه.. الري: تأهيل أكثر من 7200 كيلومتر من الترع

أمطار تضرب مطروح والساحل الشمالي وتوقف أعمال الصيد والملاحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان إليسا الجريء يثير ضجة على السوشيال ميديا| لن تتوقع سعره

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول القهوة يوميا

لمروره بوعكة صحية.. نجل هاني الناظر يطلب الدعاء لوالده

مرض هاني الناظر يثير قلق السوشيال ميديا.. تفاصيل

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ