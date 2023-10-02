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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الداخلية يوجه بمراجعة السلامة الإنشائية لمبني مديرية أمن الإسماعيلية لاستعادة كفاءته

وزير الداخلية
وزير الداخلية

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” فى خبرا عاجلا عن، توجيه وزارة الداخلية  بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق الذى حدث بمبني مديرية أمن الإسماعيلية.

ووجه وزير الداخلية، مراجعة السلامة الإنشائية للمبني لإستعادة كفاءته فى أقرب وقت، إلى جانب تقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين إكتمال شفائهم.

 

اللقطات الأولى لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

ورصدت عدسة صدى البلد في بث مباشر اللقطات الأولى للحريق والتي انتشرت بشكل واسع بمديرية الأمن والتهمت السنة النيران جدران المديرية.

 

وهرولت سيارات الإسعاف، وعربات المطافئ إلى موقع الحريق، وتجري الآن عمليات  السيطرة على الحريق، ومنع امتداده.

وكشفت مصادر بهيئة الإسعاف لـ “صدى البلد” عن وجود حالتي اختناق فقط، وأن الحريق لم يسفر عن أي ضحايا، ولم يصدر بيان حتى الآن يكشف سبب الحريق.

 بداية حريق مديرية امن الإسماعيلية 

وكان قد شب حريق كبير  بمديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لحظة بلحظة حريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي نشب في المبني في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق التهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، والذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجاري عمليات التبريد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية للمصابين  فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

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