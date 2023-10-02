السيطرة علي حريق في مديرية أمن الإسماعيلية والدفاع المدني يقوم بعمليات التبريد

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد، بالسيطرة علي حريق مديرية أمن الإسماعيلية والدفاع المدني يقوم بعمليات التبريد.

اللقطات الأولى لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

ورصدت عدسة صدى البلد في بث مباشر اللقطات الأولى للحريق الذي انتشر بشكل واسع بمديرية الأمن والتهمت السنة النيران جدران المديرية.

وهرولت سيارات الإسعاف، وعربات المطافئ إلى موقع الحريق، وتجري الآن عمليات السيطرة على الحريق، ومنع امتداده.

وكشفت مصادر بهيئة الإسعاف لـ “صدى البلد” عن وجود حالتي اختناق فقط، وأن الحريق لم يسفر عن أي ضحايا، ولم يصدر بيان حتى الآن يكشف سبب الحريق.