الصحة: رفع حالة الاستعداد بمستشفيات الإسماعيلية و50 سيارة إسعاف بموقع حريق مديرية الأمن

أفادت فضائية “إكسترا نيوز” فى خبر عاجل عن إعلان وزارة الصحة، رفع حالة الأستعداد بمستشفيات الإسماعيلية، والدفع بـ50 سيارة إسعاف لموقع حريق مديرية الأمن.

وأضافت وزارة الصحة، بتوافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات الإسماعيلية.

اللقطات الأولى لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

ورصدت عدسة صدى البلد في بث مباشر اللقطات الأولى للحريق والتي انتشرت بشكل واسع بمديرية الأمن والتهمت السنة النيران جدران المديرية.

وهرولت سيارات الإسعاف، وعربات المطافئ إلى موقع الحريق، وتجري الآن عمليات السيطرة على الحريق، ومنع امتداده.

وكشفت مصادر بهيئة الإسعاف لـ “صدى البلد” عن وجود حالتي اختناق فقط، وأن الحريق لم يسفر عن أي ضحايا، ولم يصدر بيان حتى الآن يكشف سبب الحريق.