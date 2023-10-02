النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

حالة من الرعب والفزع انتابت الجميع بمحيط مديرية أمن الإسماعيلية، بعدما نشب حريق ضخم في الساعات الأولى من صباح اليوم بمبنى مديرية الأمن.

اللقطات الأولى لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

ورصدت عدسة صدى البلد في بث مباشر اللقطات الأولى للحريق والتي انتشرت بشكل واسع بمديرية الأمن والتهمت السنة النيران جدران المديرية.

وهرولت سيارات الإسعاف، وعربات المطافئ إلى موقع الحريق، وتجري الآن عمليات السيطرة على الحريق، ومنع امتداده.

وكشفت مصادر بهيئة الإسعاف لـ “صدى البلد” عن وجود حالتي اختناق فقط، وان الحريق لم يسفر عن أي ضحايا، ولم يصدر بيان حتى الان يكشف سبب الحريق.

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