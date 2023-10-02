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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

تفحم كامل المبنى .. النيابة العامة تكشف تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

صدى البلد

أسفرت معاينة النيابة العامة لحريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية عن وجود تفحم بكامل مبنى المديرية.

وأوضحت النيابة في بيان لها أنها تلقت في الرابعة والنصف فجر اليوم الاثنين الموافق الثاني من شهر أكتوبر عام ٢٠٢٣، إخطارًا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، ومن فوره انتقل المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وفريقٌ من نيابته ونيابة الإسماعيلية الكلية، إلى مسرح الحادث -بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية-، لمعاينته، وقد أسفرت المعاينة عن تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، وألسنة اللهب تتصاعد من طوابقه العُليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلحة، في سعيٍ حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة. 

13 عضوا من النيابة العامة يحققون في حادث تفحم مبني مديرية أمن الإسماعيلية

النيابة العامة تعلن أعداد المصابين في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

 تشكيل فريقٌ من النيابة العامة للتحقيق في حريق بمني مديرية أمن الاسماعيلية 

وأضاف البيان  أنه تم تشكيل فريقٌ من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة؛ فاضطلع ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء النيابة بسؤال ثلاثة وثلاثين مصابًا، تسعة وعشرين منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، وجارٍ استكمال التحقيقات.

الاسماعيلية 

وكان قد شب حريق كبير  بمديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لحظة بلحظة حريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي نشب في المبني في الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق التهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، والذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجاري عمليات التبريد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية للمصابين  فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

الاسماعيلية حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية المحامي العام المعاينة المصابين الإسعاف

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