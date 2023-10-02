أخبار التوك شو.. رمضان صبحي في الأهلي أم الزمالك؟.. معتز إينو يفجر مفاجأة.. ووزير الداخلية يرأس فريقا لمعرفة أسباب حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

تناولت برامج التوك شو ، خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

السيسي يكشف دور صندوق تحيا مصر في دعم موازنة الدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسيإن ‏موازنة الحكومة لها حدود واحنا بنجيب من صندوق تحيا مصر.



في مصر قريبا| بشرى علنية من وزير الصحة بحضور الرئيس السيسي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في إطار مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، أنه ‏سيحدث قريبا أن مصر ستعلن أول دولة في التاريخ خالية من فيروس سي وهذا لم يحدث في التاريخ على مدار العالم كله، مؤكدا أنه باستقبال الرئيس السيسي لمنظمة الصحة العالمية سوف نتسلم هذه الشهادة قريبا وهذه قصة نجاح القيادة السياسية.

عبد الغفار: تخصيص تريليون جنيه في الموازنة العامة للدولة لملف الصحة



قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، في مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، بحضور الرئيس السيسي: “استطعنا بشهادات دولية عبور محنة أزمة كورونا بشكل ناجح جدا”.



السيسي لوزير التموبن: الناس بتقول إنك مش مسيطر على الأسعار.. والمصيلحي يرد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤال لـ وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، قائلا:" الناس بتقول إنك مش مسيطر على الأسعار والسلع في السوق".

السيطرة علي حريق في مديرية أمن الإسماعيلية والدفاع المدني يقوم بعمليات التبريد

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد، بالسيطرة علي حريق مديرية أمن الإسماعيلية والدفاع المدني يقوم بعمليات التبريد.



أمطار بالمحافظات.. الأرصاد تعلن خبرًا سارًا لعشاق الشتاء

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة، وقالت إن البلاد ستشهد أجواءً خريفية في معظم المحافظات ويستمر تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس على مدار اليوم وهو ما يساعد على انخفاض قيم الحرارة.



رمضان صبحي في الأهلي أم الزمالك؟ .. معتز إينو يفجر مفاجأة

أكد معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، أن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، لم ينضم للمنتخب منذ فترة طويلة جدًا.



وزير الداخلية يرأس فريقا لمعرفة أسباب حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

عرضت قناة العربية مصر، فيديو بعنوان " أتى على المبنى بالكامل في ساعات..اللقطات الأولى لحريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية ".



الصحة: رفع حالة الاستعداد بمستشفيات الإسماعيلية و50 سيارة إسعاف بموقع حريق مديرية الأمن



أفادت فضائية “إكسترا نيوز” فى خبر عاجل عن إعلان وزارة الصحة، رفع حالة الأستعداد بمستشفيات الإسماعيلية، والدفع بـ50 سيارة إسعاف لموقع حريق مديرية الأمن.