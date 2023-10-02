عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. رمضان صبحي في الأهلي أم الزمالك؟.. معتز إينو يفجر مفاجأة.. ووزير الداخلية يرأس فريقا لمعرفة أسباب حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو ، خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

السيسي يكشف دور صندوق تحيا مصر في دعم موازنة الدولة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسيإن ‏موازنة الحكومة لها حدود واحنا بنجيب من صندوق تحيا مصر.


في مصر قريبا| بشرى علنية من وزير الصحة بحضور الرئيس السيسي
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في إطار مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، أنه  ‏سيحدث قريبا أن مصر ستعلن أول دولة في التاريخ خالية من فيروس سي وهذا لم يحدث في التاريخ على مدار العالم كله، مؤكدا أنه باستقبال الرئيس السيسي لمنظمة الصحة العالمية سوف نتسلم هذه الشهادة قريبا وهذه قصة نجاح القيادة السياسية.

عبد الغفار: تخصيص تريليون جنيه في الموازنة العامة للدولة لملف الصحة
 

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، في مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، بحضور الرئيس السيسي: “استطعنا بشهادات دولية عبور محنة أزمة كورونا بشكل ناجح جدا”.


السيسي لوزير التموبن: الناس بتقول إنك مش مسيطر على الأسعار.. والمصيلحي يرد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤال لـ وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، قائلا:" الناس بتقول إنك مش مسيطر على الأسعار والسلع في السوق".

 

السيطرة علي حريق في مديرية أمن الإسماعيلية والدفاع المدني يقوم بعمليات التبريد
عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد، بالسيطرة علي حريق مديرية أمن الإسماعيلية والدفاع المدني يقوم بعمليات التبريد.


أمطار بالمحافظات.. الأرصاد تعلن خبرًا سارًا لعشاق الشتاء
كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة، وقالت إن البلاد ستشهد أجواءً خريفية في معظم المحافظات ويستمر تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس على مدار اليوم وهو ما يساعد على انخفاض قيم الحرارة.


رمضان صبحي في الأهلي أم الزمالك؟ .. معتز إينو يفجر مفاجأة
أكد معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، أن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، لم ينضم للمنتخب منذ فترة طويلة جدًا.


وزير الداخلية يرأس فريقا لمعرفة أسباب حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية
عرضت قناة العربية مصر، فيديو بعنوان " أتى على المبنى بالكامل في ساعات..اللقطات الأولى لحريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية ".


الصحة: رفع حالة الاستعداد بمستشفيات الإسماعيلية و50 سيارة إسعاف بموقع حريق مديرية الأمن
 

أفادت فضائية “إكسترا نيوز” فى خبر عاجل عن إعلان وزارة الصحة، رفع حالة الأستعداد بمستشفيات الإسماعيلية، والدفع بـ50 سيارة إسعاف لموقع حريق مديرية الأمن.

برامج التوك شو خ صندوق تحيا مصر الرئيس السيسي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مديرية امن الاسماعيلية رمضان صبحي الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

ترشيحاتنا

أسلوب عمل.. الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: إحنا مش عاملينها وجاهة اجتماعية

طالب ينهي حياة صديقه بالصف الثاني الابتدائي بالمنوفية |تفاصيل

أدعوكم للاستمرار.. الرئيس السيسي للحكومة: دورنا نبني ونعمر وبس

60 ألف دارس.. الجامع الأزهر يفتح أبوابه لقبول دفعة جديدة برواق القرآن

السيسي: نشكر الجمعيات الأهلية على الجهد المبذول في تطوير المجتمع

إنجازات صادرات قطاع الصناعات الغذائية في عهد الرئيس السيسي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاج وفستان.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير | شاهد

الصحة العالمية تحذر من تناول هذه الأنواع من اللحوم والعصائر خلال الدراسة

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

فيديو

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

كنت هموته.. إلهام شاهين تروى تفاصيل مطاردة معجب لها ونصيحتها لابنة شقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ