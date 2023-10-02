في مصر قريبا| بشرى علنية من وزير الصحة بحضور الرئيس السيسي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في إطار مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣،أن ‏سيحدث قريبا أن مصر ستعلن أول دولة في التاريخ خالية من فيروس سي وهذا لم يحدث في التاريخ على مدار العالم كله، مؤكدا أن باستقبال الرئيس السيسي لمنظمة الصحة العالمية سوف نتسلم هذه الشهادة قريبا وهذه قصة نجاح القيادة السياسية.

‏وتابع أن هذا المشروع كان موجود من عام 2006 والرئيس السيسي سعى لذلك وتم وضع الخطة والإمكانيات، التي أصبحت تدرس الآن بكيفية عمل 63 مليون مسحة وعلاج 4.5 مليون حالة مرضية بالمجان من فيروس سي كانت وكانت هذه حكاية مهمة جدا.