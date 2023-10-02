السيسي لوزير التموبن: الناس بتقول إنك مش مسيطر على الأسعار.. والمصيلحي يرد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤال لـ وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، قائلا:" الناس بتقول إنك مش مسيطر على الأسعار والسلع في السوق".

وقال وزير التموين:" لابد أن نقف مع المواطن، والمواطن له كل الحق أن يقول المشكلات التي يعاني منها، فالمواطن من الممكن أن يذهب لـ تاجر يبيع سلعة بـ 18 وتاجر آخر يبيع بـ 22 جنيه، وآخر يبيع بـ 23 جنيه".

وأوضح خلال مؤتمر حكاية وطن، أن هناك بالفعل اختلافات في الأسعار من مكان لـ مكان، ولكن السوشيال ميديا، تنشر أسعار لـ السلع، :" ما أنزل الله بها من سلطان" .

ولفت إلي أن الفترة الماضية كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الزراعة السيد القصير، بعد ارتفاع أسعار البصل، وتم اتخاذ القرارات المناسبة، واليوم هناك انخفاضات في أسعار البصل.

انخفاض أسعار البصل اليوم

وأشار إلي أن أسعار الأرز بعد أسبوع سينخفض سعرها، بعد انخفاض أسعار البصل اليوم، وأن البلاد بها احتياطي من السكر.

وكشف عن أن السكر سيكون بسعر معين، وأن يوم الثلاثاء المقبل سيكون هناك اجتماع مع المسئولين عن توزيع السكر، حتي ينخفض السعر، ولكن لن يكون هناك سعر جبري لـ السكر.

وأوضح أنه يتلقى رسائل من أعضاء مجلس النواب، بعمل تسعيرة جبرية لـ السكر، ولكن الدستور المصري، نص على أن الاقتصاد المصري، هو اقتصاد حر منضبط.



وكشف أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، منح لـ وزير التموين الحق في أن يقوم بتحديد سعر لـ سلعة معينة لمجة معينة، بعد عرضها على رئيس الوزراء، وبعد ذلك على البرمان.



وأوضح أنه يرفض أن يكون هناك تسعيرة جبرية لأي سلعة، ووعد المواطنين بأن تنخفض أسعار السكر في الفترة المقبلة، على الرغم من أن أسعار السكر عالميًا تسجل ارتفاعات كبيرة.



وتابع :" السكر بيمشي مع البترول في الارتفاع، فالبترول يرتفع السكر يرتفع، لآن هناك دول تدعم في تحويل السكر لـ وقود نقي".



وكشف أن أكبر مصدر لـ السكر البرازيل، وأكبر تحويل السكر لطاقة نظيفة أيضًا في البرازيل، وذلك بدعم أمريكا، وأن سعر السكر وصل لـ 750 دولار، وأن هذا أمر صعب".

