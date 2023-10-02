الأسعار هتنزل.. وزير التموين يعد الرئيس.. ومراقبون: انخفاض البصل والطماطم وقريبا الأرز والسكر

وزير التموين: أسبوع واحد وأنا مسؤول الرز هيبتدي ينزل

حاتم النجيب: أسعار البصل بدأت في التراجع وقريبا الطماطم

رئيس غرف القاهرة التجارية يشيد بقرارات الحكومة

هيئة السلع التموينية تتعاقد على استيراد 200 ألف طن سكر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قائلا: "الناس بتقول إن الدكتور علي مش مسيطر على الأسعار والسلع في السوق، أرجو إنك ترد عليهم".

وقال المصيلحي، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، إنه يجب الوقوف مع المواطن وله كل الحق أن يقول لسبب هو عنده معاناة معينة وبيروح يلاقي ده بـ 18 جنيها وعند الراجل التاني بـ 20 جنيها وعند الراجل الثالث بـ23 جنيها.

انخفاض أسعار الأرز

وواصل: "أسبوع واحد وأنا مسؤول قدام حضرتك وقدام المجتمع الرز هيبتدي ينزل، وعندي احتياطي جيد من السكر، هنزل بقواعد معينة بالسكر للي بيعبوا وهيتعدوا بسعر معين وهجتمع معاهم يوم التلات لو وافقوا ويمضوا هنتحرك معاهم وهنديهم السعر بطريقة معينة دون أن ندخل في التسعير الجبري".

وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر

أعلنت الحكومة خلال اجتماعها اتخاذ قرار يساهم في زيادة المعروض من البصل في الأسواق حيث قررت الحكومة وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر وحتى نهاية العام مما يدفع أسعار البصل نحو الاستقرار والانخفاض.

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية إن السبب وراء ارتفاع أسعار البصل هو تراجع للمعروض بسبب تراجع الإنتاج والمساحات المنزرعة.

وتوقع أن تشهد أسعار البصل مرحلة من الاستقرار والهدوء النسبي ثم التراجع بعد قرار الحكومة وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر وحتى نهاية العام.

وقال رئيس غرفة القاهرة إنه وفق تقرير شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة ستؤدي موافقة مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل إلى تراجع في أسعاره خلال الفترة القادمة ، خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق ، ومن ثَمَّ تحقيق مزيد من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين

خفض أسعار الطماطم

وكشفت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، عن موعد متوقع لعودة أسعار الخضروات إلى معدلاتها الطبيعية بعد ارتفاع ملحوظ في الأسواق المحلية، خاصةً سعر الطماطم الذي وصل إلى 25 جنيهًا للكيلو.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، إن الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الشهور الماضية كان لها تأثير كبير على الأسعار والإنتاج الزراعي.

وأضاف أن هذا التأثير أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج وارتفاع الأسعار.

وأشار النجيب إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الخضروات استقرارًا مطلع الشهر الجاري، ثم تبدأ تدريجيًا في العودة إلى مستوياتها الطبيعية. وسيتزامن ذلك مع بداية موسم زراعي جديد.

السكر هيرخص.. قرار حكومي بحظر تصديره لمدة 3 أشهر

قرر وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.

وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على 200 ألف طن سكر خام مستورد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية لنحو 6 أشهر واوضحت الوزارة أن الكميات المتعاقد عليها ستصل الموانئ خلال الفترة المقبلة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر) وذلك بخلاف الكميات التي تم إستيرادها.