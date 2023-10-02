رمضان صبحي في الأهلي أم الزمالك؟ .. معتز إينو يفجر مفاجأة

أكد معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، أن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، لم ينضم للمنتخب منذ فترة طويلة جدًا.

وأضاف لاعب النادي الأهلي السابق، أن رمضان يحتاج لـ فريق جماهيري، مثل الأهلي أو الزمالك، وفرصة عودة لـ الأهلي صعبة للغاية، فليس أمامه غير نادي الزمالك.

وأشار خلال حواره على قناة الحدث اليوم، إلي أن رمضان يفتقد الجمهور، وهذا اللاعب يتفاعل بقوة في حالة وجود جماهير.

وفي نفس السياق أكد محمد عبد الله، لاعب الزمالك السابق، أنه يتمنى ضم رمضان صبحي لـ الزمالك، لآنه لاعب مميز، وسيقدم مباريات قوية حالة الانضمام للزمالك.