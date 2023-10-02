وزير الداخلية يرأس فريقا لمعرفة أسباب حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

عرضت قناة العربية مصر، فيديو بعنوان " أتى على المبنى بالكامل في ساعات..اللقطات الأولى لحريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية ".

وكشفت القناة أن الحريق تمكن من السيطرة على المبنى بالكامل، وأن الحريق بدأ في الساعة الواحدة ليلا وأنه تم تشكيل فريق أمني برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمعرفة أسباب الحادث.

وأوضحت القناة أن القوات المسلحة المصرية دفعت بسيارات إطفاء وإسعاف وطائرتين لموقع حريق الإسماعيلية.

وكشفت القناة أنه تمت السيطرة على الحريق بمقر مديرية أمن الإسماعيلية وأن الدفاع المدني المصري يقوم بعمليات التبريد.

مديرية أمن الإسماعيلية .. 25 مصابا حتى الآن جراء الحريق

وفي نفس السياق كشفت القناة، أن هناك مصادر طبية مصرية، أكدت بوجود 25 مصابا حتى الآن جراء الحريق بمقر مديرية أمن الإسماعيلية.