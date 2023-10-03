أخبار التوك شو| السيسي: استعدوا لسيل من الأكاذيب والافتراءات حتى الانتخابات الرئاسية.. وأحمد موسى: كمل المشوار يا ريس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي: ربنا لما يحافظ على بلد محدش يقدر يكسرها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه في 2011 تم استهداف وزارة الداخلية، وكان هناك محاولات إحداث وقيعة بين الشرطة والجيش آنذاك.

السيسي: استعدوا لسيل من الأكاذيب والإفتراءات لغاية الانتخابات الرئاسية

وجه الرئيس السيسي، رسالة إلى المواطنين، قائلا “استعدوا لسيل من الأكاذيب والإفتراءات غير المسبوقة لغاية الانتخابات الرئاسية”.

الشعب اختارك كمل المشوار.. أحمد موسى: مسيرات حاشدة لدعم ترشح السيسي.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المسيرات الحاشدة التي تشهدها ميادين مصر كافة اليوم، تعيد أجواء ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن هناك دعما كبيرا لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

بعد إعلانه الترشح للرئاسة.. رسالة عاجلة من السيسي لـ الشعب المصري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة عاجلة إلى الشعب المصري بعد إعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة، مشيرا إلى يظهر المصريين خلال الانتخابات أمام العالم بأنهم شعب لديه إرادة في ممارسة الديمقراطية.

إنجازات.. مستشار الرئيس للصحة يعلن موعد الانتهاء من تشييد مصنع البلازما

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنه هناك إنجازات كبيرة في قطاع الصحة خلال السنوات الماضية.

الري: مشروع ضخم في واحة سيوة يتضمن 12 بئرا جوفية

وقال محمد غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن المنظومة المائية في مصر تحتاج إلى تطوير مستمر في كافة أنحاء الجمهورية".

حسين فهمي: كنت على ثقة في استجابة السيسي لنداء المصريين والترشح للرئاسة

علق الفنان حسين فهمي، على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي استجاب لنداء الشعب.

معلومات هامة جدا| أحمد موسى يفجر مفاجأة عن حلقة الأربعاء المقبل.. فيديو

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن مفاجأة في حلقة يوم الأربعاء المقبل، قائلا: "اللواء أركان حرب محمود طلحة، مدير كلية القادة والأركان الأسبق سيكون ضيف البرنامج يوم الأربعاء".

أبو الغيط يكشف ماذا فعلت مصر بعد حرب 1967.. فيديو

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية عن سبب غضبه من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد حرب 1967 لعدم إعداد المسرح السياسي والعسكري إعداد جيدا بالتزامن مع وجود القوات المصرية في حرب اليمن آنذاك.

أول تعليق من المستشار محمود فوزي على تكليفه من السيسي لرئاسة الحملة

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تكليفي بالحملة مهمة كبيرة ودقيقة، وحريص على إدارتها بادق المعايير.