عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| السيسي: استعدوا لسيل من الأكاذيب والافتراءات حتى الانتخابات الرئاسية.. وأحمد موسى: كمل المشوار يا ريس

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي: ربنا لما يحافظ على بلد محدش يقدر يكسرها
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه في 2011 تم استهداف وزارة الداخلية، وكان هناك محاولات إحداث وقيعة بين الشرطة والجيش آنذاك.

السيسي: استعدوا لسيل من الأكاذيب والإفتراءات لغاية الانتخابات الرئاسية
وجه الرئيس السيسي، رسالة إلى المواطنين، قائلا “استعدوا لسيل من الأكاذيب والإفتراءات غير المسبوقة لغاية الانتخابات الرئاسية”.

الشعب اختارك كمل المشوار.. أحمد موسى: مسيرات حاشدة لدعم ترشح السيسي.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المسيرات الحاشدة التي تشهدها ميادين مصر كافة اليوم، تعيد أجواء ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن هناك دعما كبيرا لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

بعد إعلانه الترشح للرئاسة.. رسالة عاجلة من السيسي لـ الشعب المصري
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة عاجلة إلى الشعب المصري بعد إعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة، مشيرا إلى يظهر المصريين خلال الانتخابات أمام العالم بأنهم شعب لديه إرادة في ممارسة الديمقراطية.

إنجازات.. مستشار الرئيس للصحة يعلن موعد الانتهاء من تشييد مصنع البلازما
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنه هناك إنجازات كبيرة في قطاع الصحة خلال السنوات الماضية.

الري: مشروع ضخم في واحة سيوة يتضمن 12 بئرا جوفية
وقال محمد غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن المنظومة المائية في مصر تحتاج إلى تطوير مستمر في كافة أنحاء الجمهورية".

حسين فهمي: كنت على ثقة في استجابة السيسي لنداء المصريين والترشح للرئاسة
علق الفنان حسين فهمي، على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي استجاب لنداء الشعب.

معلومات هامة جدا| أحمد موسى يفجر مفاجأة عن حلقة الأربعاء المقبل.. فيديو
أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن مفاجأة في حلقة يوم الأربعاء المقبل، قائلا: "اللواء أركان حرب محمود طلحة، مدير كلية القادة والأركان الأسبق سيكون ضيف البرنامج يوم الأربعاء".

أبو الغيط يكشف ماذا فعلت مصر بعد حرب 1967.. فيديو
كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية عن سبب غضبه من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد حرب 1967 لعدم إعداد المسرح السياسي والعسكري إعداد جيدا بالتزامن مع وجود القوات المصرية في حرب اليمن آنذاك.

أول تعليق من المستشار محمود فوزي على تكليفه من السيسي لرئاسة الحملة
أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تكليفي بالحملة مهمة كبيرة ودقيقة، وحريص على إدارتها بادق المعايير.

 

أحمد موسى الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمد عوض تاج الدين الترشح للرئاسة الراحل جمال عبد الناصر البلازما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

حكاية وطن.. ماذا حققت وزارة الداخلية منذ عام 2014 وحتى الآن بالأرقام

ذكرى نصر أكتوبر| أبو الغيط: روسيا حذرت مصر من شن ضربة عسكرية ضد إسرائيل

تشيلسي يهزم فولهام 2-0 في الدوري الإنجليزي

أخبار مصر.. السيسي يلبي نداء المصريين ويكلف محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية

المدير التنفيذي لـ إكس: التطبيق يخسر مستخدمين يوميا منذ استحواذ إيلون ماسك

نجاح النظام العالمي الجديد.. 20 دولة تبدي رغبتها في الانضمام لـ بريكس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ