أول تعليق من المستشار محمود فوزي على تكليفه من السيسي لرئاسة الحملة

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تكليفي بالحملة مهمة كبيرة ودقيقة، وحريص على إدارتها بادق المعايير.

وأضاف محمود فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن نسعى لأداء مهمتنا في الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي على أكمل وجه.

واكمل المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن اتشرف بكوني الممثل القانوني للحملة، وملتزون بالدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

وفي السياق نفسه أشار المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أننا مقبلون على انتخابات تعددية و تنافسية.

