رجل المناسبات الكبرى.. محمود فوزي من الحوار الوطني لإدارة حملة السيسي الانتخابية

يحظى المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المصري، بثقة كبيرة وغالية من القيادة السياسية للبلاد، وظهر ذلك في مناسبات وطنية عدة كان من بينها حضور فوزي القوي خلال إدارة جلسات الحوار الوطني وقدرته على الموازنة بين كافة الآراء والاستماع الجيد للحضور جميعا مهما اختلفت كلماتهم ووجهات نظهر.

محمود فوزي رجل المناسبات

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن تكليف المستشار محمود فوزي كرئيس لحملته لانتخابات الرئاسة المقبلة 2024.

وقال المستشار فوزي: "تلقيت بكل التقدير والاعتزاز تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة الحملة الانتخابية له لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن أكون الممثل القانوني له بها”، مضيفا: "أدعو الله- عز وجل- بالتوفيق للقيام بهذا التكليف الدقيق، وأشكر الرئيس على هذه الثقة الغالية".

وتابع المستشار فوزي من خلال منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن "إدراكي لحجم التضحيات العظيمة، وقناعتي بالجهود المخلصة الصادقة التي بذلها الرئيس منذ عام 2014 وحتى اليوم، فضلاً عن التنمية الشاملة الحقيقية والفعلية التي شهدتها البلاد قطاعياً وجغرافياً، والثقة الكبيرة والأمل في مستقبل أفضل كانت كلها سبباً أساسياً وراء هذا الشعور".

وأردف: "ولا يفوتني في هذا المقام أن أتذكر سنوات خدمتي في مجلس الدولة والتي تعلمت فيها على مدار سنواتٍ طوال من أساتذة عظام وأجلاء التقاليد القضائية، وتشربت منهم العلم القانوني في أصوله السليمة، وأحببت من خلالهم روح العدالة والإنصاف، وتدربت فيها على كيفية الوصول إلى التوازن الدقيق والصعب بين المصلحة العامة التي هي هدف كل إجراء وقرار إداري، والمصلحة الخاصة التي ينادي بها الخصوم والمعروضة حالاتهم في قضاياهم ومسائلهم، فحرصت خلال ذلك كله أن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق، فلأساتذتي وزملائي صادق الود وعظيم الامتنان".

واختتم: "أعود وأشكر الرئيس على ثقته الغالية والثمينة، وأدعو الله أن يوفقه لما فيه صالح مصر والمصريين، والله ولي التوفيق".

وكتب الرئيس السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية: "شعب مصر العظيم.. بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر (حكاية وطن)، بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتداداً لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد كلّفت المستشار محمود فوزي، برئاسة حملتي الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثلي القانوني بها…. والله ولي التوفيق.

وكان المستشار فوزي، تقدم باستقالته من عمله القضائي بمجلس الدولة تمهيدا لتولي مهمة جديدة، وكتب على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي: "تقدّمت إلى المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة الموقر، باستقالتي من العمل كنائب لرئيس مجلس الدولة، بعدد 22 عاماً من الخدمة القضائية في هذه الهيئة العريقة التي أدين لها بكل الفضل، تمهيداً لتولي مهمةٍ جديدة"، وأضاف فوزي: "أدعو الله أن أستطيع أن أوديها كما هو منتظَر و كما هو مأمول".

السيسي يعلن ترشحه للرئاسة

اختتمت جلسات وفعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، الذي عقد لمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من رجالات الدولة والمسؤولين، إضافة إلى رجال السياسة والاقتصاد وأعضاء البرلمان ووسائل الإعلام المختلفة.

وجرى خلال جلسات حكاية وطن استعراض ما تم إنجازه في مصر عبر 9 سنوات أعقبت حالة عدم الاستقرار والفوضى من يناير 2011 حتى 2014، وما تم سرده على مدار الأيام الثلاثة الماضية، يؤكد لكل من شكك في خطوات الدولة المصرية على الجهود الجبارة وحالة الاستنفار في كل القطاعات لبناء جمهورية جديدة تتماشى مع التطور الحضاري العالمي وتنافس بقوة لحجز مقعدا سياسيا واقتصاديا على مستوى العالم.

وقال الرئيس السيسي في كلمة له بختام مؤتمر حكاية وطن، إنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، مطالباً المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح، معلنا الرئيس المصري ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وتابع السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن، أن "المصريين حققوا ملحمة تاريخية بعدما استعادوا بلادهم من جماعة الظلام والغدر وواجهوا إرهاباً غاشماً ثم واجهوا تحديات كبيرة لتحقيق التنمية والبناء وإقامة دولتهم القوية"، مضيفا أنه يجدد العهد لتحقيق طموحات المصريين وإقامة دولة المؤسسات التي تحقق الحياة الكريمة، مشيراً إلى أنه وجّه الحكومة لبحث مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ توصياته وبناء دولة عصرية.

والمستشار محمود فوزي هو الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب خلال الفترة من 2016 حتى 2020، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

كما انضم المستشار محمود فوزي لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، منها معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.