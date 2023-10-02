السيسي: أرغب في استمرار الحالة الحوارية التي خلقها الحوار الوطني

وجه الرئيس السيسي رسالة للشعب المصري قائلا: "نحن على أعتاب الجمهورية الجديدة التي تسعى لاستكمال مسيرة بقاء الدولة وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديموقراطية، إننا نجدد العهد معا من أجل استكمال أحلامنا لمصرنا العزيزة، وطننا الغالي المروي بدماء الشهداء وتضحيات كل المصريين".

السيسي يتحدث عن الحوار الوطني

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية من مؤتمر حكاية وطن، أن "نحن نعيش في وطن عظيم قوي قائما على أسس العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ودولة المؤسسات التي تحقق لمواطنيها الحياة الكريمة، ولأجل أحلامنا سنعمل معا على تحقيقها".

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تابع باهتمام بالغ حالة الحوار الوطني التي كانت في شكلها الأولي مبشرة وباعثة على الاستمرار فيها، وقد وجه الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة بالعمل على بحث ودراسة حزمة المخرجات التي أبرزها الحوار، مؤكدا أنه يعتزم الاستمرار في هذه الحالة الحوارية، وكذا الاستمرار في تنمية وتطوير الحياة السياسية والحزبية.