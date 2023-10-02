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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لافتات وأعلام مصر.. الآلاف يشاركون في احتفالات تأييد الرئيس السيسي بكفر الشيخ|صور

الآلاف يؤيدون الرئيس
الآلاف يؤيدون الرئيس السيسي

احتشد الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ من كافة القوى والأحزاب السياسية في ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ، للمشاركة في احتفالات أكتوبر وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية مقبلة.

إقبال على مكاتب الشهر العقاري بكفر الشيخ لتحرير توكيلات لترشيح الرئيس السيسي

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وحرص الشباب والفتيات والسيدات على حمل أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولافتات «كمل جميلك يا ريس»، «كلنا معاك يا ريس»، في مشهد كرنفالي رائع.

وقال خالد حسني خليل، إذاعي، من أبناء قرية الخادمية: بكل حب وفخر ندعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات والمشروعات التنموية العملاقة التي شُيدت في كافة ربوع محافظات مصر.

وأضاف أن محافظة كفر الشيخ واحدة من المحافظات التي شهدت مشروعات عملاقة في عهد الرئيس السيسي منها إنشاء مزرعة بركة غليون السمكية، ومشروع الرمال السوداء، فضلاً عن مبادرة حياة كريمة في مركز مطوبس التي حولت القرى إلى مدينة بسبب المشروعات التنموية والخدمية بها.

وأعرب أحمد حمدين عجلان، من أبناء مركز كفر الشيخ، عن فرحته وسعادته بإعلان الرئيس السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة، مؤكداً أننا جميعاً كشباب نقف خلف الرئيس وندعمه لما حققه من إنجازات كبيرة وتمكين الشباب وبناء الجمهورية الجديدة.

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