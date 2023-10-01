إقبال على مكاتب الشهر العقاري بكفر الشيخ لتحرير توكيلات لترشيح الرئيس السيسي

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً كبيراً من قبل مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاستخراج توكيلات لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال مسيرة الإنجازات.

وحرص المواطنون على رفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مظاهرة حب وتأييد، لاسيما أمام مكتب الشهر العقاري بمدينة دسوق وفي مدينة كفر الشيخ والرياض.

كما حرص الشباب والفتيات وكبار السن والسيدات على استخراج توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي وتوثيقها من مكاتب الشهر العقاري؛ لتقديمها إلى الهيئة الوطنية ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، قد أعلنت عن تخصيص 8 مكاتب ومقار للشهر العقاري في محافظة كفر الشيخ؛ لاستخراج توكيلات دعم مرشحي الرئاسة، ضمت مكاتب الحامول، وبلطيم، والرياض، وغرب ضواحي كفر الشيخ، وشرق كفر الشيخ، ومطوبس، والجرايدة في مركز بيلا، ومكتب الشهر العقاري في مدينة دسوق.

فرحة مواطني كفر الشيخ أثناء استخراج توكيلات الرئيس السيسي

فرحة مواطني كفر الشيخ أثناء استخراج توكيلات الرئيس السيسي

فرحة مواطني كفر الشيخ أثناء استخراج توكيلات الرئيس السيسي

فرحة مواطني كفر الشيخ أثناء استخراج توكيلات الرئيس السيسي

فرحة مواطني كفر الشيخ أثناء استخراج توكيلات الرئيس السيسي