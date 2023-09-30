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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين حملة «شباب الجمهورية» لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أطلق عدد من شباب مصر حملة «شباب الجمهورية»، لحث الشباب على المشاركة السياسية ودعم الدولة المصرية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ورؤية مصر 2030.

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وتصدرت الحملة مواقع التواصل الاجتماعي في رسالة يبعثها الشباب للقيادة السياسية أن شباب مصر قادر ويُدرك حجم الإنجازات التي تحققت منذ عام 2014.

وقال الدكتور محمد محى، أحد قيادات ومؤسسي الحملة: انطلاقًا من أن مصر تحيا بشبابها، وأن الشباب هم أمل هذه الأمة، وبناء على دعم القيادة السياسية للشباب وتأهيلهم وتمكينهم الملحوظ في كافة المجالات، ولأن الروح الشبابية أصبحت تجوب كافة قطاعات الدولة للعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالدولة المصرية، بدأنا نحن مجموعة من الشباب المحب لوطنه الوقوف بجانب الوطن والاصطفاف حوله لتحقيق الصالح العام لمصرنا الحبيبة.

وأردف الدكتور محمد محى: من هذا المنطلق نعلن تدشين حملة «شباب الجمهورية».. كحملة شبابية شعبية وطنية، تعمل على استكمال مسيرة الوعي والتنمية، وإثراء مهارات الشباب سياسيًا ومجتمعيًا، وتعزيز المشاركة السياسية لديهم، وتنمية الوعي الوطني لدى كافة الشباب، ودعم الدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح: نحن شباب من كافة أطياف المجتمع من شباب السياسيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وعدد من طلاب الجامعات، وممثلي المحافظات والمراكز والأقسام والقرى والأحياء، الذين يريدون النهوض بالوطن، إضافة إلى مجلس الأمناء الذي يحتوي على عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة والسياسية، ذوي  الخبرة السياسية الكبيرة، وذلك لكي نستمد منهم الخبرة التي اكتسبوها في حياتهم خلال مشاركتهم السياسية والنيابية.

الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات التواصل الاجتماعي الدكتور محمد محى الخبرة السياسية

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