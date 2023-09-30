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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرزت الإنجازات.. «شباب الجمهورية» تثمن كلمة الرئيس في افتتاح مؤتمر حكاية وطن

حملة شباب الجمهورية
حملة شباب الجمهورية

ثمنت حملة شباب الجمهورية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاح مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، والتي شملت حديثه عن الدولة المصرية قبل 2011 وحجم الإنجازات التي حدثت في عهده منذ 2014.

وأوضحت حملة شباب الجمهورية: أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبرزت كافة الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى الآن، متضمنة المعوقات التي واجهت الدولة خلال هذه المرحلة.

وخلال كلمته، أكد الرئيس السيسي على أن رد فعل الشعب المصري على عملية الإصلاح كان مصدر فخر واعتزاز، وعلى كل مصري داخل مصر وخارجها أن يرفع رأسه ويفتخر بهذا الأمر، فما مر به المصريون لم يكن معاناة، بل هو عملية سيجنى ثمارها أبناء الشعب والأجيال القادمة، وكان المواطن المصري مثله مثل الجندي الذي يحارب ويدافع عن بلاده، فالجهاد والقتال ليس في الحروب فقط.

وأعربت حملة شباب الجمهورية عن شكرها لرسالة الرئيس لأسر الشهداء والتي قال فيها: إن كل أم وزوجة وابنة وأسرة فقدت شهيدًا، لا يجب أن يحزن فما قمن به يعد أمرًا عظيمًا، وما قام به الشعب المصري أمر كبير لمساعدة نفسه.

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