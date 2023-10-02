من ميادين مصر.. النقابة العامة للاتصالات تدعم ترشح الرئيس السيسي |صور

أعلنت النقابة العامة للاتصالات برئاسة محمد حنفي اليوم، الإثنين، دعمها لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة تحت شعار "معاك هنكمل المشور".

وأكد “حنفي”، أنهم ناشدوا الرئيس السيسى بالترشح، قائلاً “نؤيده لأننا نصر على استكمال بناء الجمهورية الجديدة وثورة الإنجازات في عالم الاتصالات؛ لذلك خرجنا اليوم إلى ميادين مصر بكل لجاننا النقابية لنطالبه بالترشح”.

وأضاف "نعلن أن دورنا لن ينتهي عند هذا الدعم فقط، بل نعلن تدشين الحملة العمالية لدعم الرئيس السيسي، وأهم أهداف دعوة المواطنين إلي المشاركة الفعالة في الانتخابات، وعرض إنجازات الرئيس لنحارب قوى الظلام التي أرادت أن تهوي ببلدنا الحبيب".