مصر بتفرح.. السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة|والمصريون يهتفون باسمه في الشوارع

اختتمت جلسات وفعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، الذي عقد لمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من رجالات الدولة والمسؤولين، إضافة إلى رجال السياسة والاقتصاد وأعضاء البرلمان ووسائل الإعلام المختلفة.
السيسي يعلن ترشحه للرئاسة
وجرى خلال جلسات حكاية وطن استعراض ما تم إنجازه في مصر عبر 9 سنوات أعقبت حالة عدم الاستقرار والفوضى من يناير 2011 حتى 2014، وما تم سرده على مدار الأيام الثلاثة الماضية، يؤكد لكل من شكك في خطوات الدولة المصرية على الجهود الجبارة وحالة الاستنفار في كل القطاعات لبناء جمهورية جديدة تتماشى مع التطور الحضاري العالمي وتنافس بقوة لحجز مقعدا سياسيا واقتصاديا على مستوى العالم.
وقال الرئيس السيسي في كلمة له بختام مؤتمر حكاية وطن، إنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، مطالباً المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح، معلنا الرئيس المصري ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وتابع السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن، أن "المصريين حققوا ملحمة تاريخية بعدما استعادوا بلادهم من جماعة الظلام والغدر وواجهوا إرهاباً غاشماً ثم واجهوا تحديات كبيرة لتحقيق التنمية والبناء وإقامة دولتهم القوية"، مضيفا أنه يجدد العهد لتحقيق طموحات المصريين وإقامة دولة المؤسسات التي تحقق الحياة الكريمة، مشيراً إلى أنه وجّه الحكومة لبحث مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ توصياته وبناء دولة عصرية.
ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إن المسيرات الحاشدة التي تشهدها ميادين مصر كافة اليوم، تعيد أجواء ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن هناك دعما كبيرا لترشح الرئيس السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف موسى - خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأعلام المصرية تزين ميادين مصر وتحتفل بنصر أكتوبر العظيم، مع دعم كبير لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن اللافتات التي يرفعها المواطنون في الشوارع تقول: "الشعب اختارك.. كمل مشوارك".
وتابع موسى: "الشوارع مليانة بالبشر والشعب العظيم علشان تدعم الرئيس السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية"، مشددا على أن الرئيس السيسي، قارئ جيد للتاريخ، ولديه كل المعلومات بما شهدته مصر في أصعب ظروفها، موضحا أن الرئيس صارح المصريين بكل ما شهدته الدولة في القترة من عام 2011 وحتى ما بعد 2011.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت، الاثنين الماضي، إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في العاشر من ديسمبر المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، فيما كشف المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي عالمي، عن دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، التي ستعقد تحت إشراف قضائي كامل، كما أعلن فتح باب الترشح للراغبين.
وأضاف أنه سيخصص قاض لكل صندوق، كما يسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالمتابعة، موضحا أنه سيتم إعلان القائمة الأولية للمرشحين وفترة الطعون وفترة الصمت والقائمة النهائية وإعلان النتائج، وبعدها انتخابات الإعادة في الداخل والخارج.
وتابع أنه تم إصدار القرار 3 لسنة 2023، ويتضمن أن يبدأ الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الفترة من 5 أكتوبر إلى 15 أكتوبر، على أن تبدأ الانتخابات بالخارج أيام 1و2 و3 ديسمبر، وداخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، وفي حالة الإعادة تجري الانتخابات في 8 و9 و10 يناير المقبل.
رسائل السيسي للمصريين
وتقرر حسب تأكيدات اللجنة، أن تعلن النتائج في يوم 18 ديسمبر إذا لم تصل إلى مرحلة الإعادة، أما إذا وصلت الانتخابات لمرحلة الإعادة فستعلن النتائج يوم 16 يناير، فيما تجرى الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
وبعث الرئيس السيسي، عددا كبيرا من الرسائل، خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن مكاشفا الشعب المصري بالأوضاع التي تمر بها مصر، جاءت كالتالي:
- مشروع قناة السويس كان هدفه تجميع الشعب المصري حوله، ومواجهة الصعوبات والتحديات.
- الانتخابات الرئاسية فرصة أمام المواطنين للتغيير، لا أحد يستطيع أن يأخذ أو يعطي بدون إرادة المصريين.
- الأمة لا تُبنى إلا بالجهد والمثابرة الإصلاح وتطوير كل القطاعات.
- ماضون في مسيرة البناء والتنمية سعيا لحاضر ومستقبل أفضل للمصريين.
- المواطنون لم يصدقوا كم الإنجاز الضخم بعد حالة التدهور قبل 2014.
- مصر خسرت خلال 2011 ما يقارب 450 مليار دولار، وكل أزمة لها تداعيات.
- يجب على المصريين ألا يشاهدوا الظروف القاسية من بعيد وألا يعتبروا التنمية والإصلاح مغامرة، ولم نتخل عن المواطن في أي وقت.
- الدولة تحركت خلال جائحة كورونا لفتح بيت 25 مليون مواطن كانوا مهددين بالجوع.
- البلد لا تتقدم إلا بالاستقرار والأمن.
- الدولة ستدفع 45 تريليون جنيه في المعاشات خلال الـ 50 سنة المقبلة بسبب خطأ في فترة سابقة.
- يجب تجهيز الدولة بالبنية التحتية الأساسية اللازمة لإطلاق التنمية الصناعية فهي الأمل بالنسبة لمصر والمصريين.
- الدولة مستعدة لتقديم حوافز أكثر وستوفر حوالي 25 مليار دولار في الفاتورة الإجمالية للدولة.
- احتياطي البوتاجاز كان يكفي مصر 8 أيام، وتم رفعه إلى 60 يوما.
- ما فقدته مصر خلال 50 عاما مضت كان كبيرا جدا، وعلينا الاستمرار في العمل بمعدلات سريعة لمدة 20 أو 30 عاما قادمة.
- مشروع توشكي يحتاج إلى 10 مليارات جنيه حتى يتم توصل الكهرباء.
- نعالج الخلل الذي حدث منذ 2011 منذ 10 سنوات.
- تقارير وزير الكهرباء الشهرية عن حجم السرقات وصلت لمليون حادث سرقة كهرباء شهريا.
- هناك 17 مليون مشترك في خدمة الكهرباء يحصلون على الطاقة بأقل من ربع ثمنها.
- انقطاع الكهرباء كان بسبب أسعار الغاز التي تضاعفت.
- الإدارات القديمة كان تخبي الحقائق، ولكن أنا أكاشف المصريين لأنهم واعون.
- تم إنشاء 300 ألف وحدة سكنية جاهزة بتكلفة 85 مليار جنيه، والدولة لن ترك أهلها أصحاب الظروف الصعبة.
- الدولة لا يمكن أن تقوم بدون تنمية وتطوير.
- سيتم تحقيق مستهدفات الأراضي الزراعية خلال عامين على الأكثر.
- تكلفة استصلاح 4 ملايين فدان تبلغ تريليون جنيه.
- سبب إيقاف مشروع توشكى لمدة 20 عاما، كان حائط صخري يبلغ طولة 7 كم.
- لا أحد يستطيع اختراق مركز البيانات المؤمنة، ويتسبب في شلل تام لأعمال الحكومة.
- مشكلة الإيجار القديم يجب حلها، وتسببت في 2 مليون وحدة سكنية شاغرة، وعلى مجلس النواب إيجاد حل نهائي لها.