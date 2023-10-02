مصر بتفرح.. السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة|والمصريون يهتفون باسمه في الشوارع

اختتمت جلسات وفعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، الذي عقد لمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من رجالات الدولة والمسؤولين، إضافة إلى رجال السياسة والاقتصاد وأعضاء البرلمان ووسائل الإعلام المختلفة.

السيسي يعلن ترشحه للرئاسة

وجرى خلال جلسات حكاية وطن استعراض ما تم إنجازه في مصر عبر 9 سنوات أعقبت حالة عدم الاستقرار والفوضى من يناير 2011 حتى 2014، وما تم سرده على مدار الأيام الثلاثة الماضية، يؤكد لكل من شكك في خطوات الدولة المصرية على الجهود الجبارة وحالة الاستنفار في كل القطاعات لبناء جمهورية جديدة تتماشى مع التطور الحضاري العالمي وتنافس بقوة لحجز مقعدا سياسيا واقتصاديا على مستوى العالم.

وقال الرئيس السيسي في كلمة له بختام مؤتمر حكاية وطن، إنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، مطالباً المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح، معلنا الرئيس المصري ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وتابع السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن، أن "المصريين حققوا ملحمة تاريخية بعدما استعادوا بلادهم من جماعة الظلام والغدر وواجهوا إرهاباً غاشماً ثم واجهوا تحديات كبيرة لتحقيق التنمية والبناء وإقامة دولتهم القوية"، مضيفا أنه يجدد العهد لتحقيق طموحات المصريين وإقامة دولة المؤسسات التي تحقق الحياة الكريمة، مشيراً إلى أنه وجّه الحكومة لبحث مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ توصياته وبناء دولة عصرية.

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إن المسيرات الحاشدة التي تشهدها ميادين مصر كافة اليوم، تعيد أجواء ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن هناك دعما كبيرا لترشح الرئيس السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف موسى - خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأعلام المصرية تزين ميادين مصر وتحتفل بنصر أكتوبر العظيم، مع دعم كبير لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن اللافتات التي يرفعها المواطنون في الشوارع تقول: "الشعب اختارك.. كمل مشوارك".

وتابع موسى: "الشوارع مليانة بالبشر والشعب العظيم علشان تدعم الرئيس السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية"، مشددا على أن الرئيس السيسي، قارئ جيد للتاريخ، ولديه كل المعلومات بما شهدته مصر في أصعب ظروفها، موضحا أن الرئيس صارح المصريين بكل ما شهدته الدولة في القترة من عام 2011 وحتى ما بعد 2011.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت، الاثنين الماضي، إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في العاشر من ديسمبر المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، فيما كشف المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي عالمي، عن دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، التي ستعقد تحت إشراف قضائي كامل، كما أعلن فتح باب الترشح للراغبين.

وأضاف أنه سيخصص قاض لكل صندوق، كما يسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالمتابعة، موضحا أنه سيتم إعلان القائمة الأولية للمرشحين وفترة الطعون وفترة الصمت والقائمة النهائية وإعلان النتائج، وبعدها انتخابات الإعادة في الداخل والخارج.

وتابع أنه تم إصدار القرار 3 لسنة 2023، ويتضمن أن يبدأ الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الفترة من 5 أكتوبر إلى 15 أكتوبر، على أن تبدأ الانتخابات بالخارج أيام 1و2 و3 ديسمبر، وداخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، وفي حالة الإعادة تجري الانتخابات في 8 و9 و10 يناير المقبل.

رسائل السيسي للمصريين

وتقرر حسب تأكيدات اللجنة، أن تعلن النتائج في يوم 18 ديسمبر إذا لم تصل إلى مرحلة الإعادة، أما إذا وصلت الانتخابات لمرحلة الإعادة فستعلن النتائج يوم 16 يناير، فيما تجرى الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وبعث الرئيس السيسي، عددا كبيرا من الرسائل، خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن مكاشفا الشعب المصري بالأوضاع التي تمر بها مصر، جاءت كالتالي: