عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لبى النداء.. يوسف الحسيني عن ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات: ألف مبروك

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وذلك في كلمته بمؤتمر حكاية وطن.

 

برلماني : كلمات السيسي في إعلان ترشحه للرئاسة لامست القلوب والوجدان

أهالي الإسكندرية يحتشدون بالميادين العامة دعما للرئيس السيسي

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، :"  الرئيس السيسي لبى نداء المواطنين، وألف مبروك لأن  الرئيس لبى النداء".

 

وأضاف يوسف الحسيني:" هناك حالة زحام في كافة شوارع الجمهورية بسبب تواجد الشعب المصري في مختلف الشوارع والميادين دعما وتأييدا للرئيس السيسي".

 

وتابع يوسف الحسيني:" كنت سعيد بحديث الرئيس السيسي عن مظلة الحماية الاجتماعية واحتضان طبقات كثيرة من المصريين وذلك خلال جلسات حكاية وطن ".

 

واكمل يوسف الحسيني:" كان هناك حالة ترقب من الشعب المصري وكانوا منتظرين ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية "، مضيفا:" الرئيس السيسي أكد احترامه وتقديره لكل المرشحين في الانتخابات الرئاسية ".

الحسيني يوسف الحسيني مصر الرئيس السيسي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الأمناء والآباء والمعلمين: الرئيس السيسي لبى نداء الشعب واستجاب لطلب المصريين

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

ترشيحاتنا

قرار عاجل من بيريرا تجاه الحكام بسبب مباريات الدوري المصري

اتجبِّس.. إصابة مدوية لجوهرة فريق بيراميدز | تفاصيل مثيرة

الولايات المتحدة تكشف حقيقة حضور بوتين قمة أبيك في سان فرانسيسكو

أبو الغيط يوضح سبب إيجاد السادات منصب مستشار الأمن القومي.. فيديو

أحمد أبو الغيط يكشف أسرارا عن وثائق حرب أكتوبر.. فيديو

أبو الغيط: هذا الشخص هو الذي كان يكتب كل رسائل الزعيم الراحل السادات للعالم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

فيديو

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

الرئيس السيسي يكشف عن مشروع صحي ضخم .. ومفاجأة حول معهد ناصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ