لبى النداء.. يوسف الحسيني عن ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات: ألف مبروك

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وذلك في كلمته بمؤتمر حكاية وطن.

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، :" الرئيس السيسي لبى نداء المواطنين، وألف مبروك لأن الرئيس لبى النداء".

وأضاف يوسف الحسيني:" هناك حالة زحام في كافة شوارع الجمهورية بسبب تواجد الشعب المصري في مختلف الشوارع والميادين دعما وتأييدا للرئيس السيسي".

وتابع يوسف الحسيني:" كنت سعيد بحديث الرئيس السيسي عن مظلة الحماية الاجتماعية واحتضان طبقات كثيرة من المصريين وذلك خلال جلسات حكاية وطن ".

واكمل يوسف الحسيني:" كان هناك حالة ترقب من الشعب المصري وكانوا منتظرين ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية "، مضيفا:" الرئيس السيسي أكد احترامه وتقديره لكل المرشحين في الانتخابات الرئاسية ".