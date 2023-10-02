برلماني : كلمات السيسي في إعلان ترشحه للرئاسة لامست القلوب والوجدان

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن كلمة الرئيس السيسي في اعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024 لامست القلوب والوجدان وترجمت سنوات من الجهد والعمل والمثابرة في سبيل رفعة الوطن .

واضاف المصري في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الرئيس السيسي لبي رغبة الشعب المصري للمرة الثانيه لقيادة الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنميه في بناء دولة عصرية حديثة تقوم علي منهج الصدق الذي اعتمدة الرئيس مع شعبه من اول يوم تولي فيه المسئوليه .

ولفت وكيل دفاع النواب أن كلمات الرئيس بعثت روح الامل من جديد في استكمال مشوار البناء ومواجهه التحديات التي تواجه مصرنا الحبيبة الغاليه .

ودعي ابراهيم المصري جموع الشعب المصري الي الالتفاف حول قائد مسيرة الإصلاح والتنميه لنجني ثمار ماحققناه من جهد وعرق ومثابره ٱن الأوان أن ينعم بها هذا الشعب العظيم.

ووجه وكيل دفاع النواب الشكر والعرفان للرئيس الذي تحمل المسؤولية مرة أخري وتحمل ماتنئو عن حمله الجبال لتحقيق الرخاء وعودة مصر الي ريادتها كما كانت درة التاج وقبلة العالم كما كانت علي مر العصور.