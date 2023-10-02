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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة ضرورة وطنية لاستكمال مسيرة البناء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنداء ملايين المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع اليوم، لمطالبته بالترشح لولاية رئاسية جديدة، تعكس حرص الرئيس على الحصول على تفوض رسمي من المصريين قبل إعلانه الترشح الرسمي، مؤكدا  أن ترشح الرئيس ودعمه في الانتخابات المقبلة ضرورة وطنية لاستكمال مسيرة الإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية، ولمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وقوى الشر التى تريد النيل من الدولة المصرية.

 

وقال "فرج"، إن الرئيس السيسي على مدار 9 سنوات لم يخذل المصريين يوما، فقد قدم تضحيات كثيرة لحماية أمن  واستقرار هذا الوطن، ولم يكتف بذلك وإنما قاد مسيرة بناء الدولة على أسس الحداثة والتطور، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية لكل مصري، وتنمية الشخصية المصرية بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن التجارب أكدت أن الرئيس السيسي يمتلك رؤية ثاقبة نحو البناء والتنمية والتطوير في جميع القطاعات.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ، أن الرئيس السيسي رغم التحديات نجح في عبور التحديات التى شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية، فكانت الإنجازات التى لا حصر بها، ليؤكد أن الإرادة هي المحرك الأساسي نحو تحقيق أهداف الدولة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قررت العمل في خطوط متوازية لاستعادة الأمن والاستقرار، بالتزامن مع مواصلة البناء والنهضة في جميع المناحي.


وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال خطط البناء التى بدأها، مطالبا المصريين ممن لهم حق الانتخاب بالمشاركة الفاعلة في الاقتراع والمساهمة في صناعة مستقبل هذا الوطن، من خلال اختيار من يقود الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة.

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