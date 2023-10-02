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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري: مشروع ضخم في واحة سيوة يتضمن 12 بئرا جوفية

وزير الري
وزير الري

كشف محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، مجهودات وزارة الري والموارد المائية في تطوير منظومة الري في مصر.

 

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وقال محمد غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن المنظومة المائية في مصر تحتاج إلى تطوير مستمر في كافة أنحاء الجمهورية".

وأضاف محمد غانم "كافة المشروعات التنموية ترتبط بقطاع المياه في كافة المحافظات".

وتابع محمد غانم "تم تنفيذ أعمال تطوير ضخمة في واحة سيوة، وعانت الواحة على مدار 40 سنة من ارتفاع مناسيب المياه في برك الصرف الزراعي وزيادة درجة الملوحة التي اثرت على الزراعات".

وأكمل "وزارة الري نفذت مشروع كبير بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحفر 12 بئرا جوفية عميقة لسحب المياه العذبة، وغلق العديد من الآبار العشوائية في واحة سيوة".

الري وزارة الرى واحة سيوة اخبار التوك شو سيوة

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