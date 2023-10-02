عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط يكشف ماذا فعلت مصر بعد حرب 1967.. فيديو

أبو الغيط
أبو الغيط

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية عن سبب غضبه من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد حرب 1967 لعدم إعداد المسرح السياسي والعسكري إعداد جيدا بالتزامن مع وجود القوات المصرية في حرب اليمن آنذاك.

txt

أبو الغيط: مصادر الطاقة وسيلة للنمو والازدهار وليست أداة ضغط أثناء الأزمات

txt

أبو الغيط يعرب عن تقديره لدور مصر في نجاح المنتدى العربي للطاقة المتجددة

وأكد أحمد أبو الغيط، أن مصر وقتها ضربت ضربة مخيفة في 5 يونيو 1976، مشيرا إلى أن الشعب المصري كان يعيش حالة غضب صعبة للغاية لكن الإرادة لم تنكسر، مضيفا أن الأمر حينها كان يحتاج لمعارك دبابات في وسط سيناء.

 

وأضاف أبو الغيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى  ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن  مصر لها وضعها في تاريخ الإسلام والعرب بجانب موقعها الجغرافي، منوها أنه كان غاضبا من الرئيس عبد الناصر بسبب حرب 1967؛ بسبب عدم إعداد المسرح السياسي والعسكري إعداد جيدا، بالتزامن مع وجود القوات المصرية في حرب اليمن.

 

وتابع الأمين العام لجامعة الدولة العربية: في ذلك الوقت كنت أبلغ مع العمر 25 سنة وكنت متابعا للشأن السياسي، مشددا على أن عبد الناصر عمل على رد الاعتبار لأنفسنا بعد 1967، خاصة وأن معنويات الجيش كانت تحتاج إعادة بناء وتأهيل، الأمر الذي يستغرق أعواما

وعلق: فرنسا وبريطانيا احتاجتا 4 سنوات بعد سقوطهم أمام الجيش الألماني، رغم الترسانة الصناعية التي تمتلكها  ومصر كانت تحتاج إقناع العالم بقضيتها واستعادة الأرض المحتلة في 1967.

 

واستكمل أبو الغيط: القيادة السياسية كانت قد اتخذت سياسة «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، وتم التعاون مع الاتحاد السوفيتي في مواجهة الولايات المتحدة والحلف الأطلسي، على الرغم من علم مصر بغضب أمريكا من قرار التحالف.

 

وهنأ أحمد أبو الغيط الشعب المصري والقيادة السياسية؛ بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرة نصر أكتوبر المجيد 1973.

ابو الغيط الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الراحل جمال عبد الناصر الاتحاد السوفيتي الإعلامي أحمد موسى حرب 1967 جامعة الدولة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

ذروة الهزات الأرضية بقوة 7 ريختر| العالم الهولندي يحذر من 3 أيام خلال أكتوبر.. اقتران جديد للكواكب

ترشيحاتنا

أبو الغيط يكشف ماذا فعلت مصر بعد حرب 1967.. فيديو

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

معلومات هامة جدا| أحمد موسى يفجر مفاجأة عن حلقة الأربعاء المقبل.. فيديو

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

استلم مصر خرابة.. ميمي جمال تدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

النفايات على قاسم سليماني.. القصة الكاملة لإلغاء مباراة سباهان الإيراني والاتحاد السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

فيديو

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

الرئيس السيسي يكشف عن مشروع صحي ضخم .. ومفاجأة حول معهد ناصر

موقف محرج .. شاب يتقدم لخطبة فتاة على المسرح في حفل كاظم الساهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ