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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يعرب عن تقديره لدور مصر في نجاح المنتدى العربي للطاقة المتجددة

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن فرحته الشخصية بنجاح مجلس وزراء الكهرباء العرب في دورته الاستثنائية التي عقدت صباح اليوم بالخروج بقرارات تثلج الصدر حيث وافق على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء ممهداً الطريق للاستمرار بثقة وعزم في العمل الدؤوب الساعي لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.

 

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح فعاليات المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي يعقد على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتزامن مع أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، وذلك بتنظيم مشترك بين إدارة الطاقة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا).

 

وثمن أبو الغيط المارثون الذي بذلته جامعة الدول العربية ممثلة بإدارة الطاقة، والاهتمام البالغ الذي أبدته وزارات الكهرباء في الدول العربية جميعاً على أعلى مستوياتها بمشروع نفخر به جميعا ألا وهو الوصول الفعلي للسوق العربية المشتركة للكهرباء، موجها الشكر الجزيل للشركاء في هذا العمل الجبار البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.


وأعرب أبو الغيط عن تقديره على ما تبذله جمهورية مصر العربية بالمساهمة في تحقيق النجاح والاستمرارية لهذا المنتدى من خلال استضافة فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تحت عنوان "الابتكار لخدمة الطاقة المستدامة" وقبلها الدورتان الثانية والثالثة.
 

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