مصطفى الفقي يدعو إلى توثيق علمي دقيق ليوميات حرب أكتوبر

علق المفكر السياسي مصطفى الفقي، على ذكرى نصر حرب أكتوبر الخمسين، قائلا:" الجيش المصري انتصر في 6 أكتوبر 1973 ولم يتلقى أي هزيمة آنذاك".

وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" الإسرائيليين لديهم قدرة على التزييف والتلاعب بالميديا والتهوين من انتصار الجيش المصري وقاموا بعملية تشويش على العبور المصري آنذاك".

وأضاف مصطفى الفقي:" لم نوثق توثيقا عليما دقيقا ليوميات حرب أكتوبر 1973 ".

وتابع مصطفى الفقي:" معركة الدبابات بشهادة الاوروبيين هي أكبر معركة دبابات بعد الحرب العالمية الثانية ".

وأكمل مصطفى الفقي:" نحتاج إلى تواجد فيلم تاريخي ضخم على حرب أكتوبر المجيد بكل التفاصيل الخاصة بها ، ونحتاج إلى توثيق علمي دقيق ليوميات حرب أكتوبر، وسرد كافة تفاصيل الحرب ونشر الصورة كاملة "ز

