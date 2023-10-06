تعرضت للتحرش في العشرينات.. غادة عبدالرازق تبكي وتكشف مفاجأة عن طلاقها

تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن حلتّ ضيفة هي، وابنتها روتانا وحفيدتيها، على الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم" منى الشاذلي، على قناة "ON".

ففي كل لقاء لـ الفنانة غادة عبد الرازق، تتصدر مؤشرات البحث، وفي وقت سابق تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق، مؤشرات البحث عندما تحدثت لـ قناة العربية، عن أن جميع الأعمال الخاصة بها، يكون بها موضوعات جريئة، وأنها تعرضها لـ التحرش.

فقد قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إن التحرش موجود في جميع الدول، وأن هناك دول قامت بفصل السيدات عن الرجال بالمترو، بعد ارتفاع نسبة التحرش، وأن الفتاة التي ترتدي ملابس لا تكون محبوبة لبعض الأشخاص، تكون هذه الفتاة غير محترمة، أو “ست شمال” على حسب قولها، أو أن يحكم عليها البعض حكما غير صحيح.

وتابعت أن الست التي تريد أن تحصل على حقها ستحصل عليه بالقانون، وتحدثت عن تعرضها للتحرش قائلة:" إنها سبق وأن تعرضت لواقعة تحرش جنسي، وهي في العشرينات من عمرها، حيث كان هناك أحد الشباب يقود دراجة وتحرش بها في الشارع".

وقد بكت أمس وتحدث لأول مرة عن سبب طلاقها، وأن طلاقها من زوجها السعودي الجنسية، والد ابنتي الوحيدة روتانا، تسبب في صدمة كبيرة لوالدتي.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز تصريحات غادة عبد الرازق أمس:

غادة عبد الرازق تبكي على الهواء.. فيديو

فوجئت غادة عبد الرازق بالتصفيق الحاد من قبل الجمهور فور دخولها الاستوديو، معلقه: "هعيط"، لترد منى الشاذلي قائله: "أنا لسه متكلمتش يا غادة".

وبكت الفنانة غادة عادل على الهواء فور دخولها الاستوديو، لتعلق منى الشاذلي، قائله: "دخول ملكي يليق بموهبتك".وقالت غادة عبد الرازق: "لما بحس أن الناس بتحبني أوي ده بيأثر فيا".



وتتحدث خلال اللقاء عن تجربتها الدرامية الأخيرة، ودورها المركب كطبيبة نفسية تعاني من حُب الامتلاك.



غادة عبد الرازق عن دخولها التمثيل: كانت موهبتي الوحيدة الرقص أمام المرآة

ردت الفنانة غادة عبد الرازق، على سؤال لماذا قررت دخول مجال التمثيل، قائله: "أنا كانت موهبتي الوحيدة إني أرقص قدام المراية وأسرق باروكات أمي وأقلام الروج، لكن كنت بتفرج على التليفزيون ونفسي أبقى مشهورة، وأمشي في الشارع الناس تعرفني".

وأضافت الفنانة غادة عبد الرازق،: "في الأول قلت لماما عايزة أغني، فسألتني هتغني في كباريهات؟ وبدأت أخرج وكان لينا أصحاب فنانين".





وتتحدث الفنانة غادة عبد الرازق، خلال اللقاء عن تجربتها الدرامية الأخيرة، ودورها المركب كطبيبة نفسية تعاني من حُب الامتلاك.



تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن طلاقها، قائلة: "بعد ما حصلت الخناقات بيني وبين زوجي فاكرة إن ماما كانت بتصلي، وفجأة سمعنا صوت حد وقع، ودخلنا لقينا أمي أصيبت بإغماء أثناء الصلاة".

وأضافت : "طلاقي من زوجي السعودي الجنسية، والد ابنتي الوحيدة روتانا، تسبب في صدمة كبيرة لوالدتي".



واسترسلت الفنانة غادة عبد الرازق،: "ماما كانت خايفة طليقي ياخد روتانا مني، وبعد الانفصال كان التمثيل هو الصدمة التالية".

وتتحدث الفنانة غادة عبد الرازق، خلال اللقاء عن تجربتها الدرامية الأخيرة، ودورها المركب كطبيبة نفسية تعاني من حُب الامتلاك.

ابنة غادة عبد الرازق: والدتي عصبية شوية لكنها من أطيب الناس

قالت روتانا" ابنة الفنانة غادة عبد الرازق،: "والدتي عصبية شوية لكنها من أطيب الناس اللى ممكن الواحد يقابلهم في حياته".



وضمت الحلقة ألعاب وتحديات بين الجدة غادة عبدالرازق والابنة روتانا والحفيدتين "خديجة وجويرية".

وتتحدث الفنانة غادة عبد الرازق، خلال اللقاء عن تجربتها الدرامية الأخيرة، ودورها المركب كطبيبة نفسية تعاني من حُب الامتلاك.



غادة عبد الرازق: شخصيتي في "تحت الحزام" حقيقية وموجودة بالفعل

وتحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن دورها في حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل"، قائلة: " شخصية "دكتورة عليا" اللي قدمتها شخصية حقيقية موجودة بالفعل، تم اقتباس قصتها عن طريق أحد الأطباء النفسيين".

وأضافت: "دكتورة عليا شخصية حقيقية عايشة لغاية دلوقتي، وقصة حقيقية من عند دكتور نفسي، وعملت كل اللي شوفتيه في المسلسل".

وأشارت: "الشخص الوحيد الذي يعرف بما قامت به عليا الحقيقية هو الطبيب المعالج لها، ولا يمكنه الإبلاغ عنها، ولهذا لم يتم القبض عليها حتى الآن، وهي تعيش مع ابنها وحفيدها خارج مصر".



وتتحدث الفنانة غادة عبد الرازق، خلال اللقاء عن تجربتها الدرامية الأخيرة، ودورها المركب كطبيبة نفسية تعاني من حُب الامتلاك.