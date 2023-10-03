عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

مايان السيد
مايان السيد

تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد حديثها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة “دي إم سي”، حيث كان معها المغني الشعبي عنبة، بعد المشاركة في مسلسل “ألف حمد الله على السلامة”.

ففي كل لقاء لـ الفنانة الشابة مايان السيد، تتصدر مؤشرات البحث، وفي وقت سابق تصدرت مايان السيد، مؤشرات البحث عندما تحدثت مع الإعلامي رامي رضوان، وقبلها عندما تحدثت في فيديو واعترفت بتعرضها للتحرش وهي تبكي، ولم تحرج من الأشياء التي تعرضت لها من فنان شاب، طلب منها الذهاب معه لـ شقته، بحجة :" تعالي أفرجك على شقتي".

وأكدت الفنانة الشابة مايان السيد، أمس الاثنين، أن مغنى المهرجانات عنبة، قام بدور مميز في مسلسل “ألف حمد الله على السلامة”، موضحة: "عنبة كوميدي بالفطرة".

وقالت مايان السيد، خلال حوارها مع “صاحبة السعادة”: "عنبة حاططني في دماغه رغم إننا كنا سمنة على عسل، ولكن بيحب الهزار".

مايان السيد: مغني حاططني في دماغه وإحنا سمعتنا وحشة

نشاط زلزالي اليوم.. العالم الهولندي يثير القلق من جديد.. فيديو

ونشب هزار بين عنبة ومايان على الهواء، وقالت له بعفوية: “بلاش إنت يا طور”، وهي تقصد أنه برج الثور، ورد عليها عنبة قائلا: “إنتي بتشتمي، ما انتي عقرب”.

إحنا سمعتنا وحشة

ولفتت مايان إلى أن علاقتها بعنبة جيدة، ولكن "إحنا سمعتنا وحشة".

وكشفت الفنانة الشابة مايان السيد، تفاصيل جديدة عن دورها في مسلسل “ألف حمد الله على السلامة”، مشيرة إلى أن “العمل مع الفنانة يسرا شيء في غاية الأهمية في مشواري الفني، وأول مرة أعمل كوميدي، وكان تحدي كبير قوي بالنسبالي”، لافتة إلى أنها كانت لديها رهبة في البداية من التمثيل مع الفنانة يسرا.

وذكرت مايان السيد أنها من مواليد برج العقرب، وهذا البرج مظلوم بشدة، ولكن كل أصحاب هذا البرج لديهم طيبة.

 

قصة مايان السيد مع التحرش

وفي وقت سابق اعترفت الفنانة الشابة مايان السيد، بتعرضها للتحرش من فنان شاب، قائلة، خلال برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة سي بي سي: و قالت: "أول مرة حد اتحرش بيا كنت في المدرسة وحد قالي تعالي أفرجك على شقتي وشجرة الكريسماس، وكان بيننا ثقة وحاول التحرش بي لكنه فشل، وقمت بدفعه عني لكني لم أواجهه بهذا الأمر بسبب خجلى".


ولفتت مايان السيد، إلى أنه في واقعة أخرى، هناك فنان مغمور حاول التحرش بها في أول طريقها بالفن وقال لها: "تعالي نذاكر أدوارنا سويا لكني أرفض ذكر اسمه ووافقت أن أذهب معه، ولكنه حاول التحرش بي ولم أواجهه بفعله وندمت على عدم إخبار جهة الإخراج أو الإنتاج الخاصة بهذا العمل، ولكني حاولت أن أتناسى هذا الأمر الصعب".

وتحدثت الفنانة الشابة عن معاناتها مع التحرش بكل شجاعة دون خوف أو خجل، كاشفة السبب وراء ذلك بقولها: "في أقل من سنة ظهرت قضية تحرش شخص بعدد من الفتيات، فشعرت أنه يجب أن أكون ذات صوت ومؤثرة حتى يتم القبض على هذه الشخص، فقررت أن أخرج في فيديو وأروي كواليس التحرش بي"، وأكدت أنها قررت مؤخرا الحديث عن تلك الوقائع عبر حسابها بالسوشيال ميديا.

 

مايان السيد عنبة مغني المهرجانات مغنى المهرجانات عنبة اسعاد يونس صاحبة السعادة ألف حمد الله على السلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

وزير الدفاع للرئيس: حرب أكتوبر ستظل ملحمة خالدة استردت للوطن كبرياءه وحررت أرضه المقدسة

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

موضوعات متعلقة

مايان السيد: مغني حاططني في دماغه وإحنا سمعتنا وحشة

هل يعود كارتيرون أو حسام حسن للزمالك؟.. لاعب سابق يرد

لقطة مميزة أثرت على نتيجة الزمالك وأرتا سولار.. لاعب سابق يوضحها

نشاط زلزالي اليوم.. العالم الهولندي يثير القلق من جديد.. فيديو

الشمس والقمر يلتقيان.. حلقات نار وظواهر فلكية نادرة تظهر في السماء قريبا

الرئيس السيسي يطالب بتشكيل لجنة لدراسة حصول الزوجة المعاقة على معاشين| تفاصيل

وزير الصحة: قريبا نحصل على شهادة بخلو مصر من فيروس سي

السيسي يمازح وزير الصحة: بتزعل لما بقول يا خالد من غير دكتور

ترشيحاتنا

أعظم ملاحم التكاتف بين المصريين.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة عربية

الحق اشتري| أسعار الذهب تسجل هبوطًا اليوم الثلاثاء 3-10-2023

بالذخائر العنقودية.. أوكرانيا تقصف قرية روسية قرب الحدود

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

9 سنوات بناء.. كيف صمدت مصر اقتصاديا وسط الإرهاب والأزمات|خبراء يشرحون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مني زكي.. لأول مرة عارضة أزياء فى أسبوع الموضة بباريس

قصتها مأساوية.. تفاصيل تكريم سلطات روسيا مواطنا تركيا بسبب شابة حامل

توصية طبية تحدد مصير موديست مع الأهلي.. تفاصيل حاسمة

أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس وتأثيره على الدراسة

فيديو

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ