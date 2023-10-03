مايان السيد: مغني حاططني في دماغه وإحنا سمعتنا وحشة

أكدت الفنانة الشابة مايان السيد، أن مغنى المهرجانات عنبة، قام بدور مميز في مسلسل “ألف حمدلله على السلامة”، موضحة :" عنبة كوميدي بالفطرة".

وأضافت الفنانة الشابة مايان السيد، خلال حوارها مع صاحبة السعادة :" عنبه حاططني في دماغه رغم إننا كنا سمنة على عسل ولكن بيحب الهزار".

ونشب هزار بين عنبة ومايان على الهواء، قائلة له بعفوية:" بلاش أنت يا طور، وهي تقصد أنه برج الثور، ورد عليها عبة أنت بتشتمي، ما أنت عقرب.

ولفتت مايان إلي أن علاقتها بعنبة جيدة، ولكن "إحنا سمعتنا وحشة".

وكشفت الفنانة الشابة مايان السيد، تفاصيل جديدة عن دورها في مسلسل “ألف حمدلله على السلامة”، مشيرة إلى أن العمل مع الفنانة يسرا شيء في غاية الأهمية في مشوارها الفني، و أول مرة أعمل كوميدي، وكان تحدي كبير قوي بالنسبالي، لافتة إلى أنها كانت لديها رهبة في البداية في التمثيل مع الفنانة يسرا.

وأشارت مايان السيد، إلى أنها من مواليد برج العقرب، وهذا البرج مظلوم بشدة، ولكن كل أصحاب هذا البرج لديهم طيبة.