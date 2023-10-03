مايان السيد: كانت لدي رهبة في بداية التمثيل مع الفنانة يسرا

كشفت الفنانة الشابة مايان السيد، تفاصيل جديدة عن دورها في مسلسل “ألف حمدلله على السلامة”، مشيرة إلى أن العمل مع الفنانة يسرا شيء في غاية الأهمية في مشوارها الفني.

وأضافت الفنانة الشابة مايان السيد، في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، أول مرة أعمل كوميدي، وكان تحدي كبير قوي بالنسبالي، لافتة إلى أنها كانت لديها رهبة في البداية في التمثيل مع الفنانة يسرا.

وأشارت مايان السيد، إلى أنها من مواليد برج العقرب، وهذا البرج مظلوم بشدة، ولكن كل أصحاب هذا البرج لديهم طيبة.