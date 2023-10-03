عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مايان السيد: كانت لدي رهبة في بداية التمثيل مع الفنانة يسرا

مايان السيد
مايان السيد

كشفت الفنانة الشابة مايان السيد، تفاصيل جديدة عن دورها في مسلسل “ألف حمدلله على السلامة”، مشيرة إلى أن العمل مع الفنانة يسرا شيء في غاية الأهمية في مشوارها الفني. 

txt

اليوم.. مايان السيد وعنبة فى ضيافة "صاحبة السعادة"

وأضافت الفنانة الشابة مايان السيد، في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، أول مرة أعمل كوميدي، وكان تحدي كبير قوي بالنسبالي، لافتة إلى أنها كانت لديها رهبة في البداية في التمثيل مع الفنانة يسرا. 

وأشارت مايان السيد، إلى أنها من مواليد برج العقرب، وهذا البرج مظلوم بشدة، ولكن كل أصحاب هذا البرج لديهم طيبة.

مايان السيد أحدث أعمال يسرا اللوزي أزمات مايان السيد أحدث ظهور ل يسرا اخبار التوك شو اليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

ما هي أفضل سورة قبل صلاة الفجر للرزق واستجابة الدعاء؟.. كثيرون لا يعرفونها

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

موضوعات متعلقة

عنبة برفقة مايان السيد في أحدث ظهور عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

اليوم.. الحكم فى دعوى بطلان لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب

رسائل إلكترونية تثير قلق عملاء أمازون.. لن تتوقع محتواها

حكم أداء سنة الفجر بعد إقامة الصلاة.. اعرف أقوال الفقهاء

لاعب الأهلي السابق: كولر يعمل على تجهيز 3 فرق عبر سياسة التدوير

دعاء للميت في النصف الثاني من شهر المولد النبوي.. 10 كلمات تنقله من موطن الدود للجنة

عبد الله جورج: انتخابات الزمالك عنوان لعودة النادي لأبنائه| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حرمانها منه.. طفلة تصنع لابتوب خاص بها

ضرب وسحل شاب مسلم حتى الموت يتسبب بفتنة طائفية بالهند

كيف يتم تحضير فنجان قهوة في الفضاء؟.. لن تصدق

إزاي تفوقي بسرعة الصبح.. فيتامينات مهمة للأمهات في المدارس

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ